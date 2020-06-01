Задержана дочь мэра Нью-Йорка: в США седьмой день не утихают массовые протесты. Фото и видео

В США седьмой день продолжаются протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. Они охватили более 200 городов, но уже сейчас что власть, что протестующие рассказывают о тех, кто прикрываясь акциями, пытается создавать массовые беспорядки.

Протесты уже и в Канаде

Сейчас протесты охватили более 200 городов, и более чем в 40 из них введен комендантский час. Некоторые мэры, например, глава Нью-Йорка Билл де Блазио, сомневаются в его надобности, так как люди все равно не будут его придерживаться.

Тем временем, протесты дошли и до Канады. Как сообщает Укринформ, в Монреале на акцию вышли несколько тысяч человек. Протестующие сначала собрались возле штаб-квартиры монреальской полиции и выступили с несколькими речами, после чего отправились маршем по центральным улицам города.

По дороге они пытались строить баррикады и держали плакаты со словами поддержки в адрес убитого в США Джорджа Флойда и темнокожих канадцев, погибших от рук полицейских.

"Впрочем впоследствии полиция объявила марш незаконным и применила слезоточивый газ. Силовикам удалось быстро разогнать участников митинга, однако отдельные группы все же разбили окна на разворовали товары в нескольких магазинах", – сообщает издание.

Появилась третья сторона – мародеры

Как сообщает СNN, изначально большинство протестов в США были мирными. Люди выходили в знак солидарности к Флойду и другим чернокожим людям с плакатами "Black Lives Matter" ("Черные жизни тоже важны") и "Я не могу дышать". Однако некоторые люди предпочитали не митинговать, а заниматься мародерством и разрушением окружающей среды.

По информации спецслужб, в стране сейчас работают право- и леворадикальные группировки, которые внедряются в ряды митингующих и после провоцируют стычки с полицией и массовые беспорядки.

"Мы мирно протестовали и тут два парня с закрытыми лицами вышли вперед, начали пинать баррикады и бросать вещи в полицейских. Затем они убежали, а полиция накрыла протестующих слезоточивым газом", – рассказала митингующая Дениция.

Генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эддисон подтвердил эту информацию. По его словам, протестующие – это мирные люди, чьи намерения были испорчены группами агитаторов, которые "не поддерживают протест во имя Джорджа Флойда".

Аналогичная ситуация и с мародерами, говорят чиновники в нескольких городах, где наблюдались массовые разграбления. Например в Майами начальник полиции Хорхе Колин рассказал, что из 57 задержанных только 13 человек – местные.

В США седьмой день не утихают массовые протесты Associated Press

В США седьмой день не утихают массовые протесты

В США седьмой день не утихают массовые протесты Reuters

В США седьмой день не утихают массовые протесты Reuters

В Майами начальник полиции Хорхе Колина сказал, что "из 57 арестованных человек 13 из 57 живут в городе Майами". О "подвозе" мародеров заявила и мэр Чикаго Лори Лайтфут.

"Их явно координировали, они нарушали наше радиовещание. Перед магазинами волшебным образом появлялись грузовики U-Haul, из которых высаживались люди, которые били окна и забирали товары – да, это точно было спланировано", – заявила она.

В некоторых городах люди координируют свои действия, чтобы помочь владельцам бизнеса разобраться с последствиями мародеров, передает Reuters.

В Нью-Йорке задержали дочь мэра – он ей гордиться

30 мая на Манхэттене полиция задержала около сотни протестующих. Они отказывалась покидать улицу – среди них была и дочь мэра Нью-Йорка 25-летняя Кьяра де Блазио, которую тоже задержали, передает CBC News. Всем им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, после чего отпустили.

Сам Билл де Блазио заявил, что узнал о задержании дочери из СМИ. Он также отметил, что гордится ею и восхищается её попыткой изменить мир.

В США седьмой день не утихают массовые протесты Associated Press

"Я восхищаюсь тем, что она пыталась изменить то, что считала несправедливым, и делала это мирным путем. Она считает, что миру нужно много изменений. Я горжусь ею, тем, что ей это важно, что она готова пойти туда с людьми и что-то для этого сделать", – заявил он.

Политические стычки на фоне протестов

Reuters рассказывает о возникшей критике в адрес президента США Дональда Трампа. Его критики заявляют, что Трамп не стремиться успокоить народ, а лишь продолжает разжигать расовую неприязнь.

"Он не помогает. Он только способствует дальнейшим разрушениям", - заявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

В свою очередь Трамп в эфире CBS обвинил губернаторов в слабости, мол, нужно было серьезнее контролировать протестующих, чтобы не начинались массовые беспорядки.

"Вы должны держать ситуацию под контролем, если вы не контролируете ее, то вы просто тратите время. Они переступят через вас. Вы будете выглядеть, как кучка идиотов. Вы должны подчинить их себе. Большинство из вас слабы", - предупредил Трамп.

Белый дом погрузился во тьму

К слову, в ночь на 1 июля протестующие добрались до Белого дома. Сначала там тоже всё шло мирно, однако после начались беспорядки - демонстранты в Вашингтоне стали поджигать здания, сообщает Forbes. Например, на одном из видео видно, как протестующие подожгли двухсотлетний Собор Святого Иоанна Крестителя. Он находится прямо в центре Вашингтона, напротив Белого дома — официальной резиденции президента США.

В США седьмой день не утихают массовые протесты

В США седьмой день не утихают массовые протесты Reuters

В США седьмой день не утихают массовые протесты Reuters

1 июня собственные источники The New York Times подтвердили, что Дональд Трамп укрылся в бункере, где пробыл меньше часа. Также из-за прихода демонстрантов под Белый дом, случилось историческое событие – здание погрузилось во тьму впервые с 1889 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что видео, на котором полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, стало символом протестов в США. На записи слышно, что Флойд говорил в последние минуты жизни.