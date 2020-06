Задержана дочь мэра Нью-Йорка: в США седьмой день не утихают массовые протесты. Фото и видео

В США седьмой день продолжаются протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. Они охватили более 200 городов, но уже сейчас что власть, что протестующие рассказывают о тех, кто прикрываясь акциями, пытается создавать массовые беспорядки.

Сейчас протесты охватили более 200 городов, и более чем в 40 из них введен комендантский час. Некоторые мэры, например, глава Нью-Йорка Билл де Блазио, сомневаются в его надобности, так как люди все равно не будут его придерживаться.

Тем временем, протесты дошли и до Канады. Как сообщает Укринформ, в Монреале на акцию вышли несколько тысяч человек. Протестующие сначала собрались возле штаб-квартиры монреальской полиции и выступили с несколькими речами, после чего отправились маршем по центральным улицам города.

По дороге они пытались строить баррикады и держали плакаты со словами поддержки в адрес убитого в США Джорджа Флойда и темнокожих канадцев, погибших от рук полицейских.

"Впрочем впоследствии полиция объявила марш незаконным и применила слезоточивый газ. Силовикам удалось быстро разогнать участников митинга, однако отдельные группы все же разбили окна на разворовали товары в нескольких магазинах", – сообщает издание.

Protesters throw rocks at the windows of a Bell Canada building as SPVM tries to disperse remaining crowd #manifencours pic.twitter.com/Fz33Uv8kxn

As night falls and police try to break up remaining protestors, A group of people have smashed the windows of Steve’s Music store and grabbed a bunch of guitars #manifencours pic.twitter.com/AJ0wiOmAdk