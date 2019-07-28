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Задействовали украинские самолеты: Израиль провел испытания мощного оружия

3.6т Читать материал на украинском

Израиль на Аляске протестировал новый комплекс противоракетной обороны "Хец-3", доставленный туда при помощи украинских самолетов Ан-124.

Испытания прошли совместно с США. "Хец-3" способны поражать цели за пределами атмосферы Земли, пишет The Jerusalem Post.

"Летные испытания успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей. Испытания проводились на Аляске для того, чтобы проверить возможности, которые нельзя протестировать в Израиле", – уточнили в Минобороны Израиля.

Ан-124

Ан-124

israelpalestine.liveuamap.com

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Также отмечается, что успех испытаний оружия превзошел все ожидания. Новое вооружение поможет государству противостоять баллистическим ракетам.

Ан-124

Ан-124

israelpalestine.liveuamap.com

Как писал OBOZREVATEL, в марте пользователей соцсетей поразило мастерство пилотирования украинских летчиков самолетом Ан-124 "Руслан".

На показанных кадрах видно, как огромный самолет готовится приземлиться, при это его буквально сносят сильные потоки ветра. "Руслан" практически боком совершает посадку и удачно тормозит на посадочной полосе.

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Место
Израиль
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Хахаха хахаха единственное, что у вас осталось из достижений это следить куда и зачем полетел самолёт сделанный в СССР! Хахаха!
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