Задачу поставил Путин: появились детали визита Москальковой в Киев

Задачу касательно включения главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в список на обмен пленнымипоставил президент России Владимир Путин.

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в Кремле. Указывается, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова именно за этим ездила в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

"Сейчас жуткий переполох в "управлении приграничного сотрудничества РФ", и у "силовиков", как это поручение выполнить. Тянуть больше нельзя, в личных договоренностях с Макроном, было сказано, что обмен произойдёт в течение недели", – говорится в сообщении.

Кирилл Вышинский "Радио Свобода"

В частности, Артур Журбенко из "Правового контроля Украины" заявил, что Москалькова пыталась убедить Вышинского согласиться на внесение его имени в список на обмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и РФ ведут переговоры по обмену пленными по схеме 33 на 33, который может состояться уже до конца августа – в 28-29 числах. Среди тех, кого могут вернуть Украине – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кого-то из пленных моряков. Есть слухи по поводу Олега Сенцова. Его обмен связывают как раз с Вышинским.

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