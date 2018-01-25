"Зачем вы просите Джавелины?" В США резко упрекнули Украину из-за оружия

Генерал-лейтенанту в отставке Бен Годжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, выразил недоумение относительно ситуации в оборонной сфере Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на слова генерала на брифинге в Хельсинской комиссии, посвященном Европейской безопасности в 2018-ом году.

Говоря об Украине, Ходжес отметил мужество и высокую боеготовность украинских военных. В то же время он рассказал о своем удивлении неразвитой координацией в оборонном секторе Украины.

Генерал также вспомнил свой визит к Харьковского танкового завода.

Я заметил на другой стороне территории завода стоял целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это? – "Это на экспорт" – "Экспорт? Вы просите Джавелины, а сами экспортируете танки?, – удивился Годжес.

Как сообщал "Обозреватель", Ходжес также заявил, что "Джавелин" является самой лучшей противотанковой системой индивидуального использования, с помощью которой ВСУ способны заставить российско-оккупационные войска пересмотреть свое отношение к конфликту на Донбассе.