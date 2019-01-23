''Зачем вам независимость?'' На КремльТВ выдвинули наглые претензии к Украине

Российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, позволил себе заявить, что Украине якобы не нужна ее независимость.

Также рупор Кремля выразил возмущение проевропейским курсом чужой страны, отметив, что граждане Украины якобы не поддерживают его. Пропагандистскую риторику он озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Игорь Коротченко РИА "Новости"

"У меня вопрос: зачем вам независимость, если она привела вас к нищете? Зачем вам выборы президента ,если вы каждый раз выбираете вора? Зачем вам независимость и Майдан? Он был сделан на деньги американского посольства. Надо спросить ваше население, оно не хочет в Европу, оно хочет жить нормально. Ваша независимость, ваше правительство, президенты не могут дать нормальной жизни народу!" — высокомерно высказался Коротченко.

Кроме того, он заявил, что воспринимает выборы в Украине, как шапито, и едко посоветовал украинцам выдвинуть кандидатом в президенты Верку Сердючку.

"Вы — фейковое государство несостоявшееся, вы не можете построить свое национальное государство!" — агрессивно подытожил пропагандист.

Украинский гость студии, политолог Василий Вакаров возмутился такими словами оппонента и призвал его прекратить нести чушь и оскорблять Украину. "Я должен терпеть эту ересь, то, что несет этот человек?!" — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коротченко обнародовал детальный план массированного вторжения российских оккупантов на территорию Украины и даже перечислил объекты, которые якобы станут для них целью №1.

Также он пригрозил Украине и Западу за противостояние России. Коротченко заявил, что "русский медведь" оторвет головы всем "собакам", которые полезут к нему.

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