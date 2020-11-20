Россия проиграла Азербайджану и Турции в Нагорном Карабахе, но готовится нанести ответный удар. Руками пророссийских французских политиков Кремль протянул в Сенат Франции резолюцию о признании независимости "Нагорно-Карабахской Республики". Документ рассмотрят 25 ноября, и, независимо от голосования, одного этого факта будет достаточно для эскалации нагорнокарабахского конфликта, подрыва отношений Франции с Турцией, Азербайджаном и остальным мусульманским миром, начала противостояния христиан и мусульман в Европе, конфронтации стран-участников НАТО на религиозной почве. Если всё пойдёт по плану российских спецслужб, Россия одним выстрелом убьёт с десяток упитанных зайцев.

Кремль потерпел фиаско в Нагорном Карабахе, но Армении, Азербайджану и остальным постсоветским странам не надо тешить себя иллюзиями. Владимир Путин не оставит своих попыток собрать бывшие советские республики в союз нового образца, а если не получится, отобрать у них "подарки от русского народа". "Подарками от русского народа" Владимир Путин считает все те земли, которые республики получили при входе в состав Советского Союза. Это означает, что у Кремля имеются территориальные претензии ко всем постсоветским государствам, включая Армению и Азербайджан.

События последних дней на Южном Кавказе расстроили планы Владимира Путина, который использовал нагорнокарабахский конфликт для дестабилизации ситуации как в самом регионе, так и отчасти на постсоветском пространстве. Нагорный Карабах был буферной зоной, которая защищала Россию от гипотетического нападения с кавказского направления. Территориальный спор Армении и Азербайджана препятствовал их европейской и евроатлантической интеграции. Если Баку и Ереван, при активном участии Анкары, его разрешат, они поставят крест на планах Путина. Россия играла первую скрипку в регионе, но теперь вынуждена будет отдать её Турции.

"Россия потерпела крупнейшее геополитическое поражение на Южном Кавказе, по масштабам не имеющее аналогов за последние два с лишним столетии. С 1796 года, когда Российская империя была активно вовлечена в дела Южного Кавказа, и стала направлять на Южный Кавказ, на Закавказье, войска (первый крупный поход — это поход 1796 года), никто и из руководителей российского государства, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация — как угодно, никто и никогда из лидеров этих государств не давал согласие на размещение турецких военнослужащих на территории Южного Кавказа. Впервые такое разрешение дал Владимир Путин 10 ноября 2020 года", – прокомментировал подписание президентами РФ и Азербайджана, премьер-министром Армении трёхстороннего заявления о прекращении огня российский экономист и политик, в прошлом советник президента России Владимира Путина по экономике и доверенное лицо президента (шерпа) РФ в "Большой восьмёрке" Андрей Илларионов.

Владимир Путин проиграл Баку и Анкаре битву за Южный Кавказ, но, очевидно, война ещё впереди. Пока Азербайджан и Турция ликуют, а Армения скорбит, Россия, используя подконтрольных ей французских политиков, активно ведёт подковерные игры. В частности, стало известно, что 25 ноября Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости "Нагорно-Карабахской Республики".

"Сенат рассмотрит постановление о признании Францией Республики Арцах. Только её независимость может надёжно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма", — прокомментировал инициативу глава фракции партии "Республиканцы" Брюнно Ретайо. Очевидно, Кремль решил напомнить французам о недавних трагических событиях в стране, случившихся на религиозной почве, чтобы повысить градус напряжённости во французском обществе.

Российские спецслужбы не первый год используют французских политиков, которые помогают РФ осуществлять спецоперации, в частности, посещают оккупированный Крым, лоббируют снятие антироссийских санкций и возобновление экономических связей с Россией. В сотрудничестве с Кремлём замечены не один, не два, и даже не три французских политика, ведь они то ли по глупости, то ли от безнаказанности не скрывают собственных политических взглядов. Примечательно, что среди подконтрольных Москве французов есть не только пешки, но и ферзи. К примеру, лидер партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен, которая участвовала в президентских выборах во Франции в 2017 году, настаивает на выходе Франции из ЕС и НАТО и выступает за тесное сотрудничество с РФ, открыто поддерживая незаконные действия России, в частности, аннексию Крыма.

У Марин Ле Пен и Владимира Путина общие с российской пропагандой взгляды на мир, но не только взгляды их связали. В 2014 году партия француженки получила в российском банке кредит в размере €9 млн. Банк обанкротился, кредит незадачливой Марин Ле Пен выкупили частные компании, одна из которых (к слову, её связывают с выходцами из российских спецслужб) потребовала в 2020 году погасить тело кредита и проценты. Видимо, француженка надеялась, что кредит русских — это не кредит, а подарок, и не спешила его гасить. Но после того, как избиратели отправили Марин Ле Пен на политическую "свалку", ей, как сбитому лётчику, в лучших традициях бандитского Петербурга был выставлен счёт.

Ни для кого не секрет, что целая когорта французских политиков имеет давний и плодотворный опыт сотрудничества с российской властью. Но это не означает, что официальный Париж и представители проевропейских партий разделяют взгляды одиозных персон. Они понимают, что инициатива отдельных политиков признать независимость "Нагорно-Карабахской Республики" нанесёт серьёзный удар по репутации Франции, в частности, как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Признание официальным Парижем "НКР" — непризнанной на данный момент ни одним государством в мире республики, не только дестабилизирует ситуацию в регионе, но и создаст опасный прецедент. За годы президентства Путина Россия окружила себя подобными непризнанными "республиками" — от "Приднестровской Молдавской Республики" в Молдове до "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики" в Украине, и безуспешно пытается легитимировать их на международной арене.

Для Азербайджана такое решение Сената Франции поставит крест на восстановлении территориальной целостности страны. Россия всячески противится возврату официальным Баку своих территорий и урегулированию этнополитического конфликта, благодаря которому у РФ была буферная зона на Южном Кавказе. Российская власть, потерпев поражение в нагорнокарабахском конфликте, остановила Азербайджан и Турцию на полпути и пытается не допустить потери контроля над оставшейся территорией. Россияне, используя французскую эскадрилью, попытаются легитимировать "Нагорно-Карабахскую Республику" или хотя бы создать видимость.

Очевидно, принять резолюцию о признании "Нагорно-Карабахской Республики" вряд ли получится, ведь французские политики осознают всю меру ответственности Франции и возможные последствия. Такой шаг предпринят Кремлём для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и в Европе, а также повысить рейтинги пророссийских парламентариев перед местными и президентскими выборами во Франции. Та самая Марин Ле Пен, даже в случае провала спецоперации, сможет использовать самую большую диаспору армян в мире, которая находится во Франции, для повышения рейтингов перед президентскими выборами 2022 года. Ведь кредит и рейтинги, видимо, волнуют её больше, чем то, что резолюция может спровоцировать серьёзные последствия — вплоть до войны христиан и мусульман в Европе.

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