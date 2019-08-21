Пример Аляски заразителен: зачем Трампу датский остров Гренландия

За информационным шумом вокруг необычной идеи президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии стоит вполне прагматичный интерес.

Контекст:

Трамп не первый американский президент, который захотел купить Гренландию: он реанимировал идею Гарри Трумэна. Кроме того, Аляску, Луизиану и Американские Виргинские острова США приобрели за деньги.

Дания выступает против продажи острова США, но предлагает американцам совместно вести там бизнес.

Гренландия нужна США больше как стартовая площадка для освоения богатой природными ресурсами Арктики.

Трапм своим предложением возвращает вопрос территориальной экспансии в мировую повестку дня.

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами с населением 56 тысяч человек. Основная масса живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией.

Первыми о намерении Трампа купить остров написали The Wall Street Journal: по их данным президент США интересовался у своих советников и адвокатов насколько реальна такая сделка. А юрисконсульт Белого дома проводил правовую экспертизу проекта. В результате мнения его помощников разделились. Некоторые поддержали эту идею, но остальные сочли такое желание мимолетным увлечением.

Идея сделать Гренландию американской является вовсе не новой: в 1946 году это уже пытался сделать президент США Гарри Трумэн. К слову, Аляска, Луизиана и Американские Виргинские острова тоже стали американскими за деньги. И логика Трампа следующая: почему этот принцип нельзя применить и к Гренландии?

Хозяева против

В те времена Дания поблагодарила США за предложение, но отказалась от него. Повторилась ситуация и сейчас. МИД Дании в своем сообщении описал прелести острова - природные ископаемые, чистейшая вода и лед, популяции рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия и возможности для экстремального туризма, но предложил американцам совместно вести там бизнес, а не покупать остров.

Публично не поддержала предложение продать Гренландию и премьер этой страны Метте Фредериксен. "Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия является гренландской. Я действительно надеюсь, что это (идея покупки острова — авт) было сказано не всерьёз", - сказала она.

А гражданское общество, журналисты и эксперты вообще назвали Трампа сумашедшим.

В ответ Трамп разместил шуточный коллаж, где пообещал "не делать этого с Гренландией".

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

Но отместку все же отменил свой запланированный визит в эту страну, перенеся ее на "другой раз". При этом Трамп добавил в своем Твиттере, что своей откровенной позицией Фредериксен сэкономила "много затрат и усилий" для обеих государств.

Стартовая площадка для лидерства в Арктике

Но ценность Гренландии для США не только в ее природных ресурсах.

Во-первых, остров важен в контексте Северного морского пути, который в последние годы приобретает всё большее значение. Так, за последние 20 лет объём ежегодных грузоперевозок по нему увеличился в десять раз, достигнув 18 млн тонн, а в 2019 году может достичь 26-30 млн тонн.

Во-вторых, сразу за Гренландией располагается Арктика – один из наименее разведанных регионов на планете с огромным экономическим потенциалом. И доступ к ней упрощается с каждым днем из-за изменений климата.

"Очевидно, что за предложением американского президента купить Гренландию стоит заинтересованность в ее естественных ресурсах, доступ к которым благодаря изменениям климата и таянию ледников вскоре значительно упростится. И об этом знает даже Трамп, который отвергает существование проблемы изменения климата - и он не скрывает того, что США стремятся получить лидерство в борьбе за Арктику в будущем", - считает корреспондент Deutsche Welle в Вашингтоне Оливер Саллет.

Проблема для США в том, что не только Америка хочет получить в будущем доступ к природным ресурсам Арктики. Кроме США к арктическим странам относятся Канада, Норвегия и Дания, а также Россия.

Арктический регион ранее рассматривался как возможный театр военных действий между США и СССР. На Севере была налажена инфраструктура, дислоцировалась стратегическая авиация, ледоколы, подводные лодки, строилась система радаров раннего предупреждения. В нынешних действиях Путина видим попытку восстановить то, что было разрушено после распада СССР. Сейчас Москва разворачивает там все новые и новые военные силы, ее ледокольный флот состоит из десятков судов, что больше чем у США (у них эксплуатируется всего несколько ледоколов).

Даже Китай, который не обладает никакими территориями в Арктическом регионе, при этом настойчиво и недвусмысленно выдвигает свои претензии на него, аргументируя это тем, что он является территориально "близкой к Арктике" страной. А тут еще Россия сама предлагает Китаю осваивать Арктику совместно.

"Борьба за природные ресурсы и морские пути отражает изменение мирового порядка и геополитической иерархии старых и новых мировых гегемонов. И Трампу нужно не что иное, чем американское доминирование в Арктике - и за него он должен бороться против России и Китая", - считает Саллет.

Вероятные последствия

Предложение купить Гренландию следует рассматривать серьезней, чем просто как покупку недвижимого имущества. Это серьезный сигнал о готовности нарушать достигнутое после 1945 года табу на изменения границ – ранее попытки некоторых стран изменить их (прежде всего – военным путем, как сделала Россия в Украине) не признавались мировым сообществом.

А сам факт появления таких обсуждений в США говорит о том, что миропорядок находится под бОльшей, чем принято считать, угрозой - так как вопросы территориальной экспансии вновь оказываются на повестке дня, но уже с подачи страны-мирового лидера, а не какого-либо изгоя.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!