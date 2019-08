Пример Аляски заразителен: зачем Трампу датский остров Гренландия

За информационным шумом вокруг необычной идеи президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии стоит вполне прагматичный интерес.

Контекст:

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами с населением 56 тысяч человек. Основная масса живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией.

Первыми о намерении Трампа купить остров написали The Wall Street Journal: по их данным президент США интересовался у своих советников и адвокатов насколько реальна такая сделка. А юрисконсульт Белого дома проводил правовую экспертизу проекта. В результате мнения его помощников разделились. Некоторые поддержали эту идею, но остальные сочли такое желание мимолетным увлечением.

Идея сделать Гренландию американской является вовсе не новой: в 1946 году это уже пытался сделать президент США Гарри Трумэн. К слову, Аляска, Луизиана и Американские Виргинские острова тоже стали американскими за деньги. И логика Трампа следующая: почему этот принцип нельзя применить и к Гренландии?

Хозяева против

В те времена Дания поблагодарила США за предложение, но отказалась от него. Повторилась ситуация и сейчас. МИД Дании в своем сообщении описал прелести острова - природные ископаемые, чистейшая вода и лед, популяции рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия и возможности для экстремального туризма, но предложил американцам совместно вести там бизнес, а не покупать остров.

Публично не поддержала предложение продать Гренландию и премьер этой страны Метте Фредериксен. "Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия является гренландской. Я действительно надеюсь, что это (идея покупки острова — авт) было сказано не всерьёз", - сказала она.

А гражданское общество, журналисты и эксперты вообще назвали Трампа сумашедшим.

В ответ Трамп разместил шуточный коллаж, где пообещал "не делать этого с Гренландией".

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA