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Игорь Соловей
Игорь Соловей
заместитель шеф-редактора "Обозревателя" по международной информации Все статьи автора

Пример Аляски заразителен: зачем Трампу датский остров Гренландия

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За информационным шумом вокруг необычной идеи президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии стоит вполне прагматичный интерес.

Контекст:

  • Трамп не первый американский президент, который захотел купить Гренландию: он реанимировал идею Гарри Трумэна. Кроме того, Аляску, Луизиану и Американские Виргинские острова США приобрели за деньги.

  • Дания выступает против продажи острова США, но предлагает американцам совместно вести там бизнес.

  • Гренландия нужна США больше как стартовая площадка для освоения богатой природными ресурсами Арктики.

  • Трапм своим предложением возвращает вопрос территориальной экспансии в мировую повестку дня.

Пример Аляски заразителен: зачем Трампу датский остров Гренландия

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами с населением 56 тысяч человек. Основная масса живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией.

Первыми о намерении Трампа купить остров написали The Wall Street Journal: по их данным президент США интересовался у своих советников и адвокатов насколько реальна такая сделка. А юрисконсульт Белого дома проводил правовую экспертизу проекта. В результате мнения его помощников разделились. Некоторые поддержали эту идею, но остальные сочли такое желание мимолетным увлечением.

Идея сделать Гренландию американской является вовсе не новой: в 1946 году это уже пытался сделать президент США Гарри Трумэн. К слову, Аляска, Луизиана и Американские Виргинские острова тоже стали американскими за деньги. И логика Трампа следующая: почему этот принцип нельзя применить и к Гренландии?

Хозяева против

В те времена Дания поблагодарила США за предложение, но отказалась от него. Повторилась ситуация и сейчас. МИД Дании в своем сообщении описал прелести острова - природные ископаемые, чистейшая вода и лед, популяции рыбы, морепродукты, возобновляемая энергия и возможности для экстремального туризма, но предложил американцам совместно вести там бизнес, а не покупать остров.

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Публично не поддержала предложение продать Гренландию и премьер этой страны Метте Фредериксен. "Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия является гренландской. Я действительно надеюсь, что это (идея покупки острова — авт) было сказано не всерьёз", - сказала она.

А гражданское общество, журналисты и эксперты вообще назвали Трампа сумашедшим.

В ответ Трамп разместил шуточный коллаж, где пообещал "не делать этого с Гренландией".

Но отместку все же отменил свой запланированный визит в эту страну, перенеся ее на "другой раз". При этом Трамп добавил в своем Твиттере, что своей откровенной позицией Фредериксен сэкономила "много затрат и усилий" для обеих государств.

Стартовая площадка для лидерства в Арктике

Но ценность Гренландии для США не только в ее природных ресурсах.

Во-первых, остров важен в контексте Северного морского пути, который в последние годы приобретает всё большее значение. Так, за последние 20 лет объём ежегодных грузоперевозок по нему увеличился в десять раз, достигнув 18 млн тонн, а в 2019 году может достичь 26-30 млн тонн.

Во-вторых, сразу за Гренландией располагается Арктика – один из наименее разведанных регионов на планете с огромным экономическим потенциалом. И доступ к ней упрощается с каждым днем из-за изменений климата.

Пример Аляски заразителен: зачем Трампу датский остров Гренландия

"Очевидно, что за предложением американского президента купить Гренландию стоит заинтересованность в ее естественных ресурсах, доступ к которым благодаря изменениям климата и таянию ледников вскоре значительно упростится. И об этом знает даже Трамп, который отвергает существование проблемы изменения климата - и он не скрывает того, что США стремятся получить лидерство в борьбе за Арктику в будущем", - считает корреспондент Deutsche Welle в Вашингтоне Оливер Саллет.

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Проблема для США в том, что не только Америка хочет получить в будущем доступ к природным ресурсам Арктики. Кроме США к арктическим странам относятся Канада, Норвегия и Дания, а также Россия.

Арктический регион ранее рассматривался как возможный театр военных действий между США и СССР. На Севере была налажена инфраструктура, дислоцировалась стратегическая авиация, ледоколы, подводные лодки, строилась система радаров раннего предупреждения. В нынешних действиях Путина видим попытку восстановить то, что было разрушено после распада СССР. Сейчас Москва разворачивает там все новые и новые военные силы, ее ледокольный флот состоит из десятков судов, что больше чем у США (у них эксплуатируется всего несколько ледоколов).

Даже Китай, который не обладает никакими территориями в Арктическом регионе, при этом настойчиво и недвусмысленно выдвигает свои претензии на него, аргументируя это тем, что он является территориально "близкой к Арктике" страной. А тут еще Россия сама предлагает Китаю осваивать Арктику совместно.

"Борьба за природные ресурсы и морские пути отражает изменение мирового порядка и геополитической иерархии старых и новых мировых гегемонов. И Трампу нужно не что иное, чем американское доминирование в Арктике - и за него он должен бороться против России и Китая", - считает Саллет.

Вероятные последствия

Предложение купить Гренландию следует рассматривать серьезней, чем просто как покупку недвижимого имущества. Это серьезный сигнал о готовности нарушать достигнутое после 1945 года табу на изменения границ – ранее попытки некоторых стран изменить их (прежде всего – военным путем, как сделала Россия в Украине) не признавались мировым сообществом.

А сам факт появления таких обсуждений в США говорит о том, что миропорядок находится под бОльшей, чем принято считать, угрозой - так как вопросы территориальной экспансии вновь оказываются на повестке дня, но уже с подачи страны-мирового лидера, а не какого-либо изгоя.

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Автор
Игорь Соловей Игорь Соловей
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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