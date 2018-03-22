Зачем Трамп звонил Путину: экс-глава ЦРУ заметил коварность

У президента России Владимира Путину может быть компромат на американского лидера Дональда Трампа. Это бы объяснило положительне отношение последнего.

Такое мнение высказал экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, пишет The Hill.

"Возможно, у россиян есть что-то, и поэтому Трамп беспокойный. Он знает лучше кого-нибудь из нас, есть у русских что-то на него или нет", – сказал он.

По его словам, никто не сможет до конца объяснить политику Трампа в отношении Путина.

Как сообщал "Обозреватель", президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил лидеру РФ Владимиру Путину с целью поздравить его с победой на президентских выборах. При этом он подчеркнул, что Россия может помочь решить проблемы вокруг Украины, КНДР, Сирии, ИГИЛ, Ирана, а также с "предстоящей гонкой вооружения".