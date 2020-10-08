Вчера произошло событие, которое в рамках беларуских политических баталий, если их так можно назвать, было воспринято весьма неоднозначно. По крайней мере, той частью людей следящих за событиями, которые не поддаются эмоциям, а стараются трезво размышлять о происходящем.

Как известно, Светлану Тихановскую, которую считают победительницей президентских выборов в Беларуси, объявили в межгосударственный розыск в России. Что интересно, размещение Светланы Тихановской в базе данных МВД произошло аккурат под её визит в Бундестаг.

Собственно, на первый взгляд всё очень даже логично. Потакающий минскому режиму Кремль оказывает давление на хрупкую и беззащитную “президента Свету”. Но, это лишь на первый взгляд.

Я уже неоднократно писал о том, что беларуской оппозиции как таковой нет – нет. Есть аффилированная Россией группа, финансируемая и получающая информационную поддержку, которая стала рычагом давления на Александра Лукашенко, на протяжении последних 6 лет неспешно, но уверенно дрейфовавшего в западном направлении. Фактор же оппозиции с протестным потенциалом, заставил Лукашенко в кротчайшие сроки вернуться в фарватер Москвы.

И даже новость про внесение Тихановской в базу МВД одни из первых распространяли информационные ресурсы медиа-империи Алишера Усманова, например, “Коммерсант”, изначально обеспечивавшие ей медиа-поддержку в ходе предвыборной компании.

Что же до самой Тихановской, то, как эту милую даму, с трудом связывающую два слова, но даже в них вмещавшую всеобъемлющую и нескрываемую лесть к президенту РФ Владимиру Путину, могли внести в базу МВД? Ведь на сегодняшний день лидеры беларуской оппозиции льстят Путину, куда рьянее даже самых безумных бабушек в российских городах!

Но, на самом деле, всё оказалось не так страшно, как рисовалось.

Как оказалось, внесение Тихановской в базу МВД не означает, что против неё возбуждено уголовное дело. По сути “президент Света” может свободно приехать в Россию и максимум, что ей угрожает – допрос, а не задержание или арест, с перспективой сырых подвалов пыточной ФСБ.

И вот, с учётом всего вышеизложенного, у многих должно щёлкнуть реле здравомыслия. “Президент Света” едет на экскурсию в Бундестаг и в тот же самый день её включают в базу МВД РФ, при этом ничем ей не угрожающую, несмотря на угрожающее звучание, о чем тут же начинают вещать медиаресурсы Алишера Усманова в режиме сенсации. Совпадение? Не думаю!

По факту, российские кураторы “президента Светы” укрепляют её легенду оппозиционерки и борцухи за правду, гонимой уже не только режимом Лукашенко, но ещё и кремлевской системой.

Что тут ещё можно сказать - классика жанра! Удивительно только, что западный политикум так легко ведом этой “классикой”.

P.S. Хочу напомнить Западу о таком "разыскиваемом Россией", но уже ликвидированном в Тбилиси, Ахмеде Чатаевом (по прозвищу "Однорукий"), который 10 лет как "беженец", гонимый и преследуемый путинским режимом, катался по Европе и потом в 2013 году резко сбежал в Сирию, где, по заданию спецслужб РФ, формировал тот ИГИЛ, который мы увидели с 2014 года.

Чатаев отвечал за организацию и подготовку терактов от имени ИГИЛ, яркий пример теракт в аэропорту Стамбула в 2016 году на фоне напряжённых отношений России и Турции. А до этого были организованные ним теракты в Париже, Брюселе и Берлине, после которых Кремль волал: "снимите с нас санкции и мы поможем вам бороться с терроризмом - с ИГИЛ".

Так что, Европа, которая хочет учить Украину бороться с "гибридными угрозами со стороны РФ", так и не научилась видеть эти "метастазы гибридного российского влияния" - начиная от СМИ и заканчивая агентами влияния и боевиками РФ, которые полностью поразили западное "тело" - от Берлина до Парижа.

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