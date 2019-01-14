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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Зачем так открыто показывать свою умственную отсталость?

3.7т

Ватники устроили языковой шабаш в Риге. Я прекрасно понимаю, что вата - представители, мягко говоря, не самого высокого интеллекта. И то, что они не способны выучить ни украинский язык в Украине, ни литовский в Литве, ни латышский в Латвии, мне тоже известно. Непонятно только, зачем с таким завидным постоянством демонстрировать всем свою умственную отсталость?

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Всем беснующимся "за социальную справедливость" в Риге "ватным скрепам" хотелось бы напомнить, что их "справедливость" - это оккупация Латвии в 1940-м и вагоны для скота, в которых депортировали латышей, чтоб на их место завезти "дидов" тех, кто сегодня заявляет, что "правда за ними".

Зачем так открыто показывать свою умственную отсталость?

Ложь, лицемерие, цинизм - понятия и правила существования ватного мира, возведённые Москвой в абсолют и, похоже, передаваемые чуть ли не на генетическом уровне.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
российская пропаганда
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Уже давно прошли те времена, когда пидороцапы все решали закрытием газового вентиля, весь мир стремится кооперироваться в торговле, потому что это выгодно, это доходы, это рост экономики. Если искусственно ограничивать торговое взаимодействие - это значит приземлять свои доходы и недополучать прибыль, но членорылые мокши думать головой не умеют, у них жопа вместо мозгов, оттого и проблем много.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А может уже пора к вате относится как "низкосортному генетическому материалу" целенаправленно завезенному роиссей в соседние страны для подготовки оккупационных действий под видом дешевой рабочей силы?!
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de lik
de lik
Тогда получается, что скакать на майдане - это высшая точка умственного достижения хахла-интеллектуала, А попрошайничать и продаваться любому, кто подаст- это резкая и мощная хитрость хероиских нерабов! Вот насмешил!
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Дейман Алон
Дейман Алон
de lik, а вот жрать говно с лопаты и драться за него, когда его бесплатно раздают - это точка умственного достижения кацапского быдлоскота, которое имеет инстинкты только на уровне холодильника. Срать везде и под себя - это резкий ответ кацапорабов всему миру: не подходите к нам, мы бздим, воняем, гадим и можем испачкать! Смех и слезы с этого человекоподобного скота!
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