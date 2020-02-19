Зачем Россия созывала Совбез ООН по Донбассу: названы скрытые мотивы

Россия специально созывала Совбез ООН в преддверии заседания Генеральной ассамблеи по ситуации на оккупированных территориях Донбасса, запланированного на 20 февраля.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц. По его словам, попытка "приурочить" заседание Совбеза 18 февраля к 5-й годовщине Минских соглашений была лишь поводом.

"Завтра (20 февраля. – Ред.) уже Украина собирает пленарное заседание для обсуждения вопроса Донбасса на Генеральной ассамблее ООН. Т.е. это был упредительный шаг со стороны РФ, чтобы "заболтать" эту тему", – объяснил Каракуц.

Он напомнил, что РФ откровенно демонстрирует, что не собирается выполнять Минские соглашения в части вопросов безопасности.

"И прямо намекает: вы нам сначала делайте политические уступки, а потом мы подумаем, возможно, будем устраивать и безопасность. На оккупированных территориях нет "пособников". Там продолжает действовать российская армия, командование осуществляется из Ростовской области", – отметил эксперт.

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Каракуц в целом положительно оценил итоговое заявления Совбеза ООН, однако предупредил, что Украине нужно готовиться к длительному дипломатическому противостоянию.

"Международное сообщество понимает, что на самом деле происходит на Донбассе. Но, к сожалению, ООН превратилась в некий "форум" обсуждения вопросов международной безопасности. В условиях, когда РФ может блокировать резолюцию Совбеза ООН, довольно сложно говорить о том, что там может быть принято какое-то решение, которое устраивает наше государство. Тут надо готовиться к длительной дипломатической игре", – констатировал он.

"РФ собирается брать нас таким измором. Нужно четко определить нашу стратегию, которая должна быть построена минимум на среднесрочную перспективу в 3-5 лет", – посоветовал международник.

Россия – одна из пяти стран, которые обладают правом вето в Совете Безопасности ООН United Nations / flickr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Совет Безопасности ООН провел в Нью-Йорке заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России.

Москва активно обвиняла Украину в войне на Донбассе, пытаясь выставлять наглые ультиматумы. Однако результат дискуссии оказался позорным для РФ, поскольку остальные дипломаты разгромили ее представителя за ложь и цинизм.

Все подробности заседания – в спецматериале OBOZREVATEL.

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