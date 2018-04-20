Зачем Путин присвоил часть Крыма: журналист нашел объяснение

Россия присвоила часть Тузлы из-за "страха оккупанта", понимая, что Крым все равно придется вернуть.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем блоге на "Радио Свобода". Он уверен, что российская власть действует подобным образом из-за опасений потерять все.

"Так почему бы, пока не поздно, не отхватить в украденного Крыма все, что плохо лежит", - пишет он.

Новости Распад России начнется после возвращения Крыма

По его словам, Кремль знает, что Крым рано или поздно вернется в Украину.

"Для Путина и компании, уверен, какие бы сказки они не рассказывали своим верным подданным, Крым - это Украина. Они просто захватили эту территорию и ее жителей - как и Донбасс, Приднестровье, Абхазию или Южную Осетию - в заложники. И пока там их войска и их власть - обворовывают заключенных. Ничего нового. Донбасс просто ежедневно уничтожают. А в Крыму устраивают репрессии, пытаются сломать крымскотатарский народ и воруют куски территории", - подчеркнул Портников.

Как сообщал "Обозреватель", так называемый Совет министров аннексированного Крыма решил передать земельный участок площадью более 6,5 тысячи квадратных метров на острове Тузла для строительства Керченского моста в собственность России.