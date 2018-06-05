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"Зачем нам клоуны?" Путин посмеялся над Саакашвили

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Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет, чтобы РФ "подсунули" такого "клоуна" как экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Такое высказывание прозвучало в интервью австрийскому телеканалу ORF. "Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?" — сказал Путин.

По его словам, таким людям якобы не место на российской политической сцене.

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"Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании",— заявил глава России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили говорил, что Путин якобы боится его как черт ладана.

Персоны
Владимир ПутинМихеил Саакашвили
Место
Россия
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