"Забудь": фигурантка секс-скандала с Трампом заявила об угрозах

Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) заявила об угрозах из-за ее планов рассказать о сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом в 2006 году.

"Я была на стоянке, шла в фитнес-зал со своей дочерью. Ко мне подошел парень и сказал: "Оставь Трампа в покое, забудь историю", а затем он наклонился, посмотрел на мою дочь и добавил: "Красивая девочка. Было бы обидно, если бы что-то случилось с ее мамой". А затем он исчез", - приводит ее слова BBC.

Клиффорд отметила, что секс с Трампом у нее был один раз, это случилось в гостиничном номере во время турнира по гольфу в Лейк-Тахо (штат Калифорния) в июле 2006 года. При этом, журналисты напоминают, что президент США женился на своей супруге Мелании в 2005 году.

Порноактриса рассказала, что Трамп в номере показал ей журнал с его фотографией на обложке.

"Он обернулся и немного приспустил штаны, вы знаете, на нем было нижнее белье и прочее, и я просто дала ему пару шлепков", - сказала она.

Клиффорд сказала, что, хотя ее не привлекал Трамп, она занялась с ним сексом: "Я не сказала "нет". Я не жертва".

Она предположила, что могла появиться в его телевизионном игровом шоу The Apprentice и воспринимала их встречу "как деловую сделку".

По словам актрисы, позже она взяла 130 тысяч долларов от личного адвоката Трампа Майкла Коэна как "плату за молчание", потому что была обеспокоена безопасностью своей семьи.

Ранее Клиффорд заявила, что ей выплатили деньги, чтобы она молчала о сексе с Трампом незадолго до выборов президента США в 2016 году.

Коэн подтвердил, что он в частном порядке заплатил деньги порноактрисе, не сообщив подробностей. Критики Трампа предположили, что деньги могли быть частью взносов в президентскую кампанию.

Как сообщал "Обозреватель", в копии отчета о прохождении теста на детекторе лжи говорится, что Клиффорд в 2006 году действительно имела сексуальный контакт с Трампом.