"Забористый кокс подвезли?" В сети высмеяли новый выпад МИД России о Крыме

Министерство иностранных дел Украины болезненно отреагировало на ноту протеста, направленную Москве Киевом в связи с визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

"Призываем украинский МИД признать реальность – жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией", – написали российские дипломаты на официальном сайте ведомства.

Также Москва утверждает, что ничто "не изменит того факта, что Крым и Севастополь сегодня и навсегда – это российская земля".

Аннексия Крыма

"Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве", – сказано в циничном заявлении.

Пользователей позабавили данные высказывания. "Машка Захарова обнюхалась вночи кокаина – и давай в соцсетях наркоманские посты выкладывать", "Забористый кокс подвезли?" – пишут они.

Призываем МИД Украины признать реальность – жители Крыма и Севастополя весной 2014 г. сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией. Ничто не изменит того факта, что #Крым и #Севастополь сегодня и навсегда - это российская земля.https://t.co/gDouV7TU1x pic.twitter.com/hZznp6aXGs — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 19 марта 2019 г.

Машка Захарова обнюхалась вночи кокаина - и давай в соцсетях наркоманские посты выкладывать. Машк, ну алё - пойди лучше "Калинку" спляши, раз так вставляет!!!! https://t.co/AeCveDLETY — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 19 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что аннексия Крыма произошла в то время, когда над Москвой навис эффект гало – оптическая иллюзия двойного солнца.

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