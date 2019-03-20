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"Забористый кокс подвезли?" В сети высмеяли новый выпад МИД России о Крыме

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Министерство иностранных дел Украины болезненно отреагировало на ноту протеста, направленную Москве Киевом в связи с визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

"Призываем украинский МИД признать реальность – жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией", – написали российские дипломаты на официальном сайте ведомства.

Также Москва утверждает, что ничто "не изменит того факта, что Крым и Севастополь сегодня и навсегда – это российская земля".

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Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве", – сказано в циничном заявлении.

Пользователей позабавили данные высказывания. "Машка Захарова обнюхалась вночи кокаина – и давай в соцсетях наркоманские посты выкладывать", "Забористый кокс подвезли?" – пишут они.

"Забористый кокс подвезли?" В сети высмеяли новый выпад МИД России о Крыме

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что аннексия Крыма произошла в то время, когда над Москвой навис эффект гало – оптическая иллюзия двойного солнца.

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Место
Россия
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Где ж болезненно отреагировали?Просто послали хохлосрань(не путать с украинцами) на три весёлых буквы
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Вполне дипломатично послали накуй и просили больше не беспокоить по пустякам)
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