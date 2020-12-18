Заболевший COVID-19 Макрон уединился в Версале: СМИ пишут о плохом самочувствии

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого накануне был диагностирован коронавирус (COVID-19), ушел на самоизоляцию в охотничьем домике La Lanterne в Версале.

Как пишет Le Parisien, главный врач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон находится вместе с Макроном, в то время как первая леди Брижит Макрон изолировалась отдельно в Париже. Ранее она уже уходила на карантин из-за контакта с лицом, заразившимся COVID-19.

Хотя Макрон находится в более молодой возрастной группе, чем большинство мировых лидеров, и, как известно, не имеет каких-либо медицинских проблем, у него появились симптомы коронавируса еще до подтверждения диагноза.

На данный момент известно, что Макрон страдает от лихорадки, кашля и усталости. При этом подробностей о его лечении пока нет.

За несколько дней до положительного результата теста президент Франции общался с многими лидерами ЕС в Париже и Брюсселе, в частности с главами Испании и Португалии, которые сейчас также изолировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее COVID-19 переболели президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II, президент Украины Владимир Зеленский и другие лидеры.

А премьер-министр Королевства Эсватини в Южной Африке Амброуз Дламини умер от коронавируса.