Заболевшего коронавирусом премьера Британии госпитализировали

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирус, попал в больницу.
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Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила пресс-служба правительства, передает Daily Mail.
Политик, согласно официальному заявлению, будет проходить лечение в больнице "в качестве меры предосторожности".
Представитель Даунинг-стрит сказал: "По совету своего врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для проведения анализов. Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса через десять дней после положительного результата теста".
Борис Джонсон
Джонсон также поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS)"за их невероятную тяжелую работу" и призывал общественность "продолжать следовать советам правительства оставаться дома, защищать NHS и спасать жизни".
Карта распространения COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL, 27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения Соединенного Королевства.
Недавно стало известно, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс также заразилась COVID-19.
О помолвке и том, что пара ждет ребенка, Джонсон и Саймондс официально объявили 29 февраля.
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