|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Заблудившиеся австро-венгры": Соловьев оскандалился шуткой об украинцах

Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев отпустил неуместную шутку в адрес украинцев, дав понять, что считает их неполноценной нацией.

Это произошло во время дискуссии с российским политологом-українофобом Дмитрием Куликовым в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Все началось с обвинений Куликова в том, что украинские националисты пытаются разделить "единый русский народ" надеясь на то, что США смогут разрушить Россию.

"Поэтому вопрос встанет простой: да, мы — один народ. С тем, кто готов вместе с нами сражаться. Вместе с нами, а не против нас. Поэтому те, кто готовы не отказаться ни при каких условиях от принадлежности к большой российской цивилизации, да, с теми мы — один народ", — высказался украинофоб.

Новости
"Ваша судьба будет печальна": Соловьев разразился угрозами к украинцам

В этот момент Соловьев решил подыграть собеседнику и продолжил развивать тему "единого" народа, отпуская неуместные издевки в сторону украинцев.

"А почему мы говорим, что мы — один народ? В Украине — не один народ. Вот, есть наши, а есть случайно заблудившиеся австро-венгры. Наших больше", — ухмыляясь сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
41
15
Смешно
0
Интересно
2
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Соловьёв красиво потроллил рагулей. На Украине истерика!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Medved George
Medved George
Вова полужид! Не позорь нацию!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Medved George, почему полу?Если отец его еврей и мать еврейка? Наверное,что фамилию поменял?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dell Alex
Dell Alex
Ну вот Соловьев - дебил. Что вы от него хотите?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения