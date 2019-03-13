"Заблудившиеся австро-венгры": Соловьев оскандалился шуткой об украинцах

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев отпустил неуместную шутку в адрес украинцев, дав понять, что считает их неполноценной нацией.

Это произошло во время дискуссии с российским политологом-українофобом Дмитрием Куликовым в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

Все началось с обвинений Куликова в том, что украинские националисты пытаются разделить "единый русский народ" надеясь на то, что США смогут разрушить Россию.

"Поэтому вопрос встанет простой: да, мы — один народ. С тем, кто готов вместе с нами сражаться. Вместе с нами, а не против нас. Поэтому те, кто готовы не отказаться ни при каких условиях от принадлежности к большой российской цивилизации, да, с теми мы — один народ", — высказался украинофоб.

В этот момент Соловьев решил подыграть собеседнику и продолжил развивать тему "единого" народа, отпуская неуместные издевки в сторону украинцев.

"А почему мы говорим, что мы — один народ? В Украине — не один народ. Вот, есть наши, а есть случайно заблудившиеся австро-венгры. Наших больше", — ухмыляясь сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев разразился грязными ругательствами в адрес украинцев из-за того, что они обвиняют Россию в Голодоморе 1932-1933 годов.

Комментируя проект закона о языках, он обозвал украинцев идиотами и пригрозил захватом Россией новых территорий Украины.

Пропагандист заявил, что Украина якобы движется к своему распаду, в итоге которого полностью потеряет южные и восточные регионы.

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