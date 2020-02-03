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4 февраля • обновлено в 01:38
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Заблудились на чужой земле: появились подробности гибели снайперов Путина

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Четверо спецназовцев ФСБ погибли в Сирии в результате подрыва автомобиля на фугасе.

Как передает "Коммерсант", жертвами оказались офицеры управления С ("Смерч") и управления К ("Кавказ") Центра специального назначения ФСБ.

Они были снайперами и направлялись помогать армии диктатора Башара Асада, но попали на заминированную дорогу. Подрыв произошел в районе населенного пункта Захра, к северо-западу от Алеппо.

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В Сирии погибли офицеры ФСБ

В Сирии погибли офицеры ФСБ

В Сирии погибли офицеры ФСБ

В Сирии погибли офицеры ФСБ

В Сирии погибли офицеры ФСБ

В Сирии погибли офицеры ФСБ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии, которых якобы там нет.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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dgsdg dmitriy
dgsdg dmitriy
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dgsdg dmitriy
dgsdg dmitriy
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии, которых якобы там нет."… КОГДА И КТО УТВЕРЖДАЛ, ЧТО РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В СИРИИ НЕТ????????? ТАМ ЦЕЛЫЕ БАЗЫ, ИХ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ПОКАЗЫВАЮТ!!!!!
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