"Забивают детям головы пропагандой": в Латвии забили тревогу из-за карты с "российским" Крымом

В Латвии в детских магазинах обнаружили атласы, на которых незаконно аннексированный Российской Федерацией украинский Крым обозначен частью РФ.

Соответствующее фото выложил в Facebook Лаурис Эренпрейс. "Какие санкции, если прям тут ильгюциемской RIMI в детском игрушечном отделе уже стучит в маленькие головы пропагандой! Это легально?" – написал возмущенный пользователь.

"Интересно, что там еще с Грузией на этой карте?", "Приднестровье, кажется, совсем нет", "Полиция уже звонила? Это нелегально!" - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хотят ввести штрафы за использование карт РФ, на которых не отмечен Крым. Законопроект намерен рассмотреть Совет Федерации уже в ближайшие три месяца.

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