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"Забивают детям головы пропагандой": в Латвии забили тревогу из-за карты с "российским" Крымом

1.6тЧитать материал на украинском

В Латвии в детских магазинах обнаружили атласы, на которых незаконно аннексированный Российской Федерацией украинский Крым обозначен частью РФ.

Соответствующее фото выложил в Facebook Лаурис Эренпрейс. "Какие санкции, если прям тут ильгюциемской RIMI в детском игрушечном отделе уже стучит в маленькие головы пропагандой! Это легально?" – написал возмущенный пользователь.

"Интересно, что там еще с Грузией на этой карте?", "Приднестровье, кажется, совсем нет", "Полиция уже звонила? Это нелегально!" - пишут в комментариях.

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"Забивают детям головы пропагандой": в Латвии забили тревогу из-за карты с "российским" Крымом

"Забивают детям головы пропагандой": в Латвии забили тревогу из-за карты с "российским" Крымом

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хотят ввести штрафы за использование карт РФ, на которых не отмечен Крым. Законопроект намерен рассмотреть Совет Федерации уже в ближайшие три месяца.

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Темы
Аннексия Крымароссийская пропаганда
Место
Латвия
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так Крым и есть российский, кто не верит, может сам приехать и посмотреть.
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CARGO 100
CARGO 100
И Азовское море, как и Каспийское - синее Черного, т.е. Российское ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Лаурис звони в полицию)))))
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