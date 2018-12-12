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''Заберут в СБУ и будут пытать'': любимая газета Путина выдала новую страшилку об Украине

3.6тЧитать материал на украинском

Преданная Кремлю российская газета "Комсомольская правда" напечатала новую статью об "ужасах в Украине'' после введения военного положения.

В статье корреспондент описывает свою поездку в Киев. "В моем плацкартном вагоне мужчин действительно раз, два и обчелся. Все с украинскими паспортами, рубятся в карты, закусывают горилку салом", — говорится в рассказе.

Российская журналистка утверждает, что украинские друзья якобы отговаривали ее от поездки, а некоторые даже отказывались принимать у себя. По ее словам, приятель из Львовской области узнав, что она едет, нарисовал мрачную картину.

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"Да, у нас не ввели военное положение. Но тебе нужно приглашение от украинского гражданина. И не просто бумажка, а оригинал, заверенный нотариусом. Такое у тебя есть? Нет? Не пустят тогда. Я выписывать не пойду, даже не проси. Еще узнают, что ты журналист, заберут в СБУ и будут пытать…" — таков якобы был его комментарий.

Кроме того, корреспондентка возмутилась тем, что таксист якобы высадил ее на мороз, как только узнал, что она — москвичка.

При этом пропагандистка пожаловалась на то, что украинские СМИ рассказывают о российской агрессии.

"А внизу экрана бегущей строкой: "Россия увеличила военное присутствие у границ с Украиной", "Европа вводит дополнительные антироссийские санкции"... После просмотра новостей мне самой захотелось пойти закупаться солью, спичками, консервами, ибо завтра война", — написала она в статье.

''Заберут в СБУ и будут пытать'': любимая газета Путина выдала новую страшилку об Украине
''Заберут в СБУ и будут пытать'': любимая газета Путина выдала новую страшилку об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, после провокации РФ президент Украины Петр Порошенко поддержал идею введения в Украине военного положения. Он отметил, что этот специальный статус не означает проведения наступательных операций. Вместо этого военное положение обеспечивает усиление обороны страны и ее граждан.

В Кремле в ответ на такое заявление обвинили высшее руководствостраны в "умышленной провокации" и заявили, что в этом Киеву помогли страны западной Европы.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском морероссийская пропаганда
Место
Украина
Тег
военное положение
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Коскин Александр
Коскин Александр
Все правильно пишет газета. Мне стыдно за украину.
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Зямов Oся
Зямов Oся
Вот любят украинцы Путина. Обоз в день по 2 статьи, с этой фамилией в заголовке, стабильно выдает.
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минин евген
минин евген
Зямов Oся, как не любить этого ботоксного карлика-педофила, да еще какого педофила - гомосексуального!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я так понимаю у кацапов проблема с солью и..... спичками, хотя весь мир давно уже зажигалами пользуется. Ох и цапьё, дикий народ, дикие нравы
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
UaDonetsk Umka, хуйло бездомное вылезло? плесень ну где ты сидишь? а чего фюрера не защищаешь? только гавкать можешь. петух желто-синий.
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