''Заберут в СБУ и будут пытать'': любимая газета Путина выдала новую страшилку об Украине

Преданная Кремлю российская газета "Комсомольская правда" напечатала новую статью об "ужасах в Украине'' после введения военного положения.

В статье корреспондент описывает свою поездку в Киев. "В моем плацкартном вагоне мужчин действительно раз, два и обчелся. Все с украинскими паспортами, рубятся в карты, закусывают горилку салом", — говорится в рассказе.

Российская журналистка утверждает, что украинские друзья якобы отговаривали ее от поездки, а некоторые даже отказывались принимать у себя. По ее словам, приятель из Львовской области узнав, что она едет, нарисовал мрачную картину.

Украина и Россия "Комментарии"

"Да, у нас не ввели военное положение. Но тебе нужно приглашение от украинского гражданина. И не просто бумажка, а оригинал, заверенный нотариусом. Такое у тебя есть? Нет? Не пустят тогда. Я выписывать не пойду, даже не проси. Еще узнают, что ты журналист, заберут в СБУ и будут пытать…" — таков якобы был его комментарий.

Кроме того, корреспондентка возмутилась тем, что таксист якобы высадил ее на мороз, как только узнал, что она — москвичка.

При этом пропагандистка пожаловалась на то, что украинские СМИ рассказывают о российской агрессии.

"А внизу экрана бегущей строкой: "Россия увеличила военное присутствие у границ с Украиной", "Европа вводит дополнительные антироссийские санкции"... После просмотра новостей мне самой захотелось пойти закупаться солью, спичками, консервами, ибо завтра война", — написала она в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, после провокации РФ президент Украины Петр Порошенко поддержал идею введения в Украине военного положения. Он отметил, что этот специальный статус не означает проведения наступательных операций. Вместо этого военное положение обеспечивает усиление обороны страны и ее граждан.

В Кремле в ответ на такое заявление обвинили высшее руководствостраны в "умышленной провокации" и заявили, что в этом Киеву помогли страны западной Европы.