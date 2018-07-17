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Илья Вайцман
Илья Вайцман
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Забайкалье утонуло, а вся Россия истерически мундиалит

3.7т

- Владимир Владимирович, а что у вас с Забайкальем случилось?

- Оно утонуло™.

"Федеральные каналы" ухитряются рассказывать о самом мощном в истории наблюдений наводнении в Забайкалье в пределах 30 секунд в разделе "о погоде", и то не всегда. А тем временем, вода никуда не собирается уходить, и на подходе уже следующий циклон. Но волнует это исключительно местные СМИ, иностранцев да "пятую колонну". Вся остальная страна во главе с "лидером нации"™ истерически мундиалит с вытаращенными глазами.

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P.S. Пострадавшим от наводнения в Забайкалье из казны направлено 12,5 млн рублей. Сколько это будет на одного потерпевшего сами посчитайте (с учетом цен, которые там выше московских).

P.P.S. РПЦ выделила аж ...150 т.р. Это меньше цены часа аренды бизнес-джета, на котором директор этой конторы летает.

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Автор
Илья ВайцманИлья Вайцман
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Ильи Вайцмана
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Московец Леонид
Московец Леонид
Знаєте,як що б путін не залив нас кров"ю,то можно і" посочувствовать",Служив і на ДС і Заб.ВО там це не рідко буває..Але росіяни нас навчили над цим сміятися і зубоскалить..
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