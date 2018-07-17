- Владимир Владимирович, а что у вас с Забайкальем случилось?

- Оно утонуло™.

"Федеральные каналы" ухитряются рассказывать о самом мощном в истории наблюдений наводнении в Забайкалье в пределах 30 секунд в разделе "о погоде", и то не всегда. А тем временем, вода никуда не собирается уходить, и на подходе уже следующий циклон. Но волнует это исключительно местные СМИ, иностранцев да "пятую колонну". Вся остальная страна во главе с "лидером нации"™ истерически мундиалит с вытаращенными глазами.

P.S. Пострадавшим от наводнения в Забайкалье из казны направлено 12,5 млн рублей. Сколько это будет на одного потерпевшего сами посчитайте (с учетом цен, которые там выше московских).

P.P.S. РПЦ выделила аж ...150 т.р. Это меньше цены часа аренды бизнес-джета, на котором директор этой конторы летает.