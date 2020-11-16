За выздоровление Зеленского от COVID-19 помолились во всем мире. Видео
Раввины со всего мира записали видеообращение, где помолились за здоровье президента Украины Владимира Зеленского, который заразился коронавирусом (COVID-19).
Видео в сети опубликовало издание "Гордон". Так, главный раввин святых мест Шмуэль Рабинович произнес молитву за выздоровление главы государства у Стены Плача в Иерусалиме. Также слова поддержки и молитвы передал главный раввин Израиля Ицхак Йосеф.
В Киеве за выздоровление гаранта произнес молитву раввин Моше Реувен Асман. Отметим, что по еврейскому обычаю в молитве он упоминал имя Зеленского и имя его матери. В Брюсселе (Бельгия) за здоровье Зеленского помолился главный кантор Исраэль Миллер
В Дубаи (ОАЭ) за здоровье украинского главы помолился президент еврейской общины Соли Вольф, раввин Леви Духман и основатель общины, бизнесмен Наум Коен.
В Париже (Франция) раввин Моше Себбаг из-за эпидемиологических мер не записал видео из синагоги, а смонтировал обращение к Зеленскому, пожелав ему скорейшего выздоровления.
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