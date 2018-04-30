Митинг за Telegram: видео-трансляция онлайн

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит митинг против ограничений в интернете и блокировки мессенджера Telegram.

Организаторы призвали участников принести с собой бумажные самолетики – символ мессенджера. Мероприятие поддержал также российский оппозиционер Алексей Навальный.

Власти Москвы согласовали акцию на 5 тысяч человек и по последним данным организаторов - именно такое число людей уже на митинге.

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Также участники акции принесли с собой плакаты, надписи на которых оригинально высмеивают ситуацию.

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Лентач

Лентач

Лентач

Основатель Telegram Павел Дуров вчера призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета. В своем сообщении в социальной сети "ВКонтакте" он назвал планируемое мероприятие "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией РФ тайну переписки. 16 апреля мессенджер стали официально блокировать, но юзеры используют специальные сервисы, чтобы обойти запрет и продолжать пользоваться Telegram.