За спиной Путина: Беларусь получила важный безвиз 

Представители Беларуси и Китая подписали межправительственное соглашение о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Документ был подписан по итогам встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Циндао, передает "БелТА".

С белорусской стороны поставил подпись министр иностранных дел Владимир Макей.

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в других сферах, в частности, в технико-экономической помощи, предоставления Минску льготного кредита для АПК, а также развития человеческого потенциала.

Также Беларусь и Китай заключили таможенные соглашения и стратегические программы сотрудничества средне- и долгосрочного периода.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам переговоров Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Китай строят взаимовыгодные отношения ради благосостояния граждан и не будут "дружить против кого-то".