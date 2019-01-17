Свобода слова заканчивается только в тюрьме? Или когда вас убивают за "неправильное" мнение? Возмущение заявлением Кретчмара исходит, в основном, от тех, чьё мнение не отличается либо лишь незначительно отличается от мейнстрима, от настроений, преобладающих в политике и СМИ, поэтому и проблемы, озвученные известным спортсменом, скорее чужды этим людям. Если сознательно обострить, то это, как если бы веганы собрались в ресторане в веганский день и не могут понять любителей стейков, возмущающихся за соседним столом их отсутствием. Ведь с точки зрения веганов, есть большой выбор разнообразных блюд.

Любой, кто хочет оценить свободу выражения слова в Германии, не должен использовать Катрин Геринг-Эккардт, Андреа Наллес или Сару Вагенкнехт и их сторонников в качестве ориентиров (и пусть последней будет пока простительно, что она никогда так и не дистанцировалась от своих слов восхваления Сталина). Решающим всё же является девиз Розы Люксембург: Свобода – это всегда свобода инакомыслящих.

Только это можно рассматривать в качестве критерия свободы слова и выражения собственного мнения. Так было и с Тило Сарацином. С подвергшимся нападению в Бремене депутатом АдГ Франком Магнитцем. С критиками ислама, которые могут жить лишь под защитой полиции. С писателем, чьи книги изымаются из продажи. С политиками, которых выгоняют из ресторанов и кинотеатров из-за их партийной принадлежности, чьим детям отказывают в приеме в школу, и которых расчеловечивают, огульно обзывая "нацистами".

Эта часть реальности многими не замечается или отфильтровывается. Подобное отсутствие эмпатии и чуткости пугает не только с общечеловеческой точки зрения. Помимо всего прочего, это и свидетельство политической несостоятельности. Одним из самых важных уроков из нашей истории должно было бы стать сохранение терпимости и открытости к различным, возможно, даже трудно переносимым мнениям. Этим мнениям нужно противостоять аргументами вместо того, чтобы их табуировать и развешивать ярлыки.

По сравнению с классическими диктатурами, Федеративная Республика Германия является свободной страной. Об этом сказал и Кретчмар, подчеркнув, что никто же не оказывается в тюрьме за своё особое мнение. Но именно в этот момент и становится понятным, насколько ограничен у многих кругозор. Ведь авторитарные системы современного типа (по сравнению с их предшественниками) не всегда используют тюрьму или физическое насилие в отношении тех, кто их критикует.

Они загоняют инакомыслящих в рамки, дискриминируют их и расчеловечивают: последние не имеют возможности работать и заниматься своим делом, их замалчивают и игнорируют во влиятельных СМИ, избегают в обществе, обзывают "фашистами" и т.д.

Эти методы из набора политических ядов, к сожалению, более не являются абсолютно неизвестными в нашей стране. Это пугает, так как история свидетельствует о том, что авторитарные образ мышления и системы в целом, часто возрастают и формируются медленно, поэтому и решающим является противостояние этому с самого начала. Получается почти по Кафке: то, что во время обсуждения высказывания Кретчмара на него посыпались массовые обвинения, попытки задвинуть его в ультраправый угол, закончившиеся его поспешным извинением – лишь подтверждает то, что он был прав. Как и то, что этот очевидный вывод многими игнорируется.

К программе сопротивления реальности относятся и усилия оставить голос Кретчмара без внимания. Появляются предупреждения, выходящие за пределы высказывания гандболиста: "Странно, что в Германии нормальные политические заявления дискредитируются и приравниваются к заявлениям нацистов", – пишет Бассам Тиби в "Basler Zeitung". "Речь идет о том, чтобы в демократическом дискурсе заклеймить политические убеждения середины как противоправные". Жак Шустер в "Die Welt" диагностирует происходящее как "Стремление... не только отвергнуть мнения других, но и уничтожить их силой Великого Инквизитора, которому до сих пор не удалось искоренить ересь".

Новости Германию ждет жесткое пробуждение

Историк Генрих Август Винклер в июле 2018 года писал в Die Welt: "Немецкая культура дебатов, к сожалению, до сих пор несёт в себе шлаки абсолютистской эпохи. Существует также своего рода интеллектуальный абсолютизм, который типичен для государств с долгим абсолютистским прошлым. В Германии всё еще остаются (...) следы подхода: "А если ты не хочешь быть моим братом, то я разобью тебе череп. Такого рода политические дебаты в духе религиозных войн являются частью германской патологии".

К этой германской особенности, кажется, также относится и стремление не замечать проблему как таковую. По словам Курта Тухольского: "В Германии тот, кто указывает на грязь, считается гораздо опаснее того, кто эту грязь оставляет".

"Tichys Einblick", 15 января 2019 г.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!