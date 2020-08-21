За последнее время намеренно были сбиты 12 милиционеров – МВД Беларуси

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что с 9 августа на дорогах страны намеренно были сбиты 12 милиционеров.

Почти все водители задержаны, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства.

"От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны. Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание", – подчеркнули в МВД.

Также в ведомстве отметили, что уровень взаимопонимания на дорогах Беларуси за последние 10-15 лет вырос, а после начала протестов он якобы ухудшился.

"Ухудшились взаимоотношения между участниками дорожного движения из-за осуждения общества: нетрезвые водители позволяют себе садиться за руль и нарушать правила. Отдельные граждане своими необдуманными поступками и неправомерным поведением рушат результаты многолетнего сотрудничества", – пожаловались в министерстве.

Telegram пресс-секретаря МВД Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко.

При этом общественность и наблюдатели считают, что результаты были сфальсифицированы и он проиграл. Также Европейский Союз не признал победу Лукашенко.