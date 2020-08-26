Заехал в Монако.

На центральной площади, целый день ходят патрули (на фото) требующие у всех кто без маски на лице или с открытым носом - немедленно ее надеть.

При мне.

Один турист начал быковать:

- Это мировой заговор. Маски до ж*пы. Отойдите от меня. Как хочу, так и хожу.

Патруль молча тут же вызвал по рации наряд полиции и его на глазах у изумленной публики - упаковали.

Слышите.

Не писали штраф, не проводили разъяснительную работу - скрутили и увезли.

К сожалению.

Не бывает неукоснительного исполнения - без страха неизбежного наказания.

50 раз скрутят на глазах.

И больше никто быковать не будет.

За последнюю неделю здесь провели массовые рейды по ресторанам и ночным клубам.

Результатом стало выявление в самых модных и дорогих местах, среди официантов, поваров и персонала людей с covid.

Все эти заведения сразу же были закрыты.

Слышите.

Не делали устное предупреждение.

Не закрыли глаза, потому что это ресторан друга Президента.

Не взяли откат.

В разгар сезона - закрыли день в день.

Правила есть правила.

Скажите.

Где у нас патрули?

Где у нас штрафы за несоблюдение?

Где у нас рейды, тестирование и наказание нарушителей?

Я уже трижды за месяц вылетал и возвращался в Украину.

Наши пограничники через одного сидят в кабинках со спущенными с лица масками. Я такого нигде больше не видел.

Ни в Риге. Ни в Турции. Ни во Франции. Ни в США.

Дебилы.

Нахрена закрывать въезд иностранцам? Начните сами соблюдать элементарные правила и наказывать других за несоблюдение.

Уже невозможно больше весь этот цирк беспомощности и импотенции наблюдать.

Не иностранцы для нас опасность - мы сами для себя главная опасность.