За нежелание носить маску – упаковали и увезли. А что у нас?
Заехал в Монако.
На центральной площади, целый день ходят патрули (на фото) требующие у всех кто без маски на лице или с открытым носом - немедленно ее надеть.
При мне.
Один турист начал быковать:
- Это мировой заговор. Маски до ж*пы. Отойдите от меня. Как хочу, так и хожу.
Патруль молча тут же вызвал по рации наряд полиции и его на глазах у изумленной публики - упаковали.
Слышите.
Не писали штраф, не проводили разъяснительную работу - скрутили и увезли.
К сожалению.
Не бывает неукоснительного исполнения - без страха неизбежного наказания.
50 раз скрутят на глазах.
И больше никто быковать не будет.
За последнюю неделю здесь провели массовые рейды по ресторанам и ночным клубам.
Результатом стало выявление в самых модных и дорогих местах, среди официантов, поваров и персонала людей с covid.
Все эти заведения сразу же были закрыты.
Слышите.
Не делали устное предупреждение.
Не закрыли глаза, потому что это ресторан друга Президента.
Не взяли откат.
В разгар сезона - закрыли день в день.
Правила есть правила.
Скажите.
Где у нас патрули?
Где у нас штрафы за несоблюдение?
Где у нас рейды, тестирование и наказание нарушителей?
Я уже трижды за месяц вылетал и возвращался в Украину.
Наши пограничники через одного сидят в кабинках со спущенными с лица масками. Я такого нигде больше не видел.
Ни в Риге. Ни в Турции. Ни во Франции. Ни в США.
Дебилы.
Нахрена закрывать въезд иностранцам? Начните сами соблюдать элементарные правила и наказывать других за несоблюдение.
Уже невозможно больше весь этот цирк беспомощности и импотенции наблюдать.
Не иностранцы для нас опасность - мы сами для себя главная опасность.