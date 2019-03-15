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ПолитикаЭкономика

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"За мной "жесткие люди!" Трамп сделал зловещее заявление

1.4тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп сделал весьма зловещее заявление, в котором пообещал, что его политическим оппонентам может быть "очень плохо".

По его словам, левые политики в США притворяются "милыми и жесткими", в то время как являются "злобными". Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.

При этом американский лидер пригрозил, что у него есть поддержка "жестких людей" — полиции, армии и даже байкеров, которые, однако, не играют в "жесткую игру" без достаточных на то оснований.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Но левые играют мило и жестко. Вся эта ерунда, которой они занимаются в конгрессе... все эти расследования... Знаете, то, что они делают, — гадко. Республиканцы так никогда не играли", — сказал Трамп.

На сравнение правых и левых политиков американского лидера натолкнул вопрос о бывшем спикере конгресса США Поле Райане, которого Трамп в том же интервью обвинил в препятствовании расследованиям республиканской партии в отношении левых политических оппонентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что администрация президента Дональда Трампа планирует закрыть все международные офисы службы гражданства и иммиграции США в 21 стране.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Ах, какие есть жёсткие люди! Я ему отдалась при луне - он, подлец, мои девичьи груди завязал узелком на спине!" (с) :-)))
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