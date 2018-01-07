"За мизерную зарплату": патриарх Кирилл пожаловался бездомным на жизнь

Глава Российской православной церкви, патриарх Кирилл во время посещения центра помощи бездомным "Ангар спасения" в Москве рассказал о своем трудном детстве.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с оставшимися без крова обитателями ангара.

"Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел", - рассказал он бездомным.

Кирилл также пожелал собравшимся попробовать найти выход из тяжелого положения и заверил, что церковь сделает все возможное для того, чтобы им помочь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее патриарх Кирилл отметился нелепой страшилкой о Европе и ЛГБТ.