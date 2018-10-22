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''За кровь в Украине!'' РПЦ потребовала извинений от Константинополя

17.7тЧитать материал на украинском

Русская православная церковь потребовала у Константинополя извинений за "ущерб, нанесенный мировому православию" скорым предоставлением Томоса Украине.

Так, пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла, Александр Волков, заявил, что они готовы к диалогу с Вселенским патриархом, если его представители попросят прощения за свои решения, пишет сайт 66.ru.

"Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", — заявил Волков.

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Он также назвал действия Вселенского патриарха Варфоломея "безрассудными".

"Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников и усугубление гражданского противостояния в Украине", — высказался пресс-секретарь РПЦ.

Как писал OBOZREVATEL, Русская православная церковь разорвала отношения с Вселенским патриархатом, запретив своим прихожанам молиться во всех храмах Константинопольской патриархии.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
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Volodin Dima
Volodin Dima
Да, от российских чекистов можно ожидать чего угодно. Как всегда будут использовать ряженых псевдо-национолистов, которые будут устраивать кровавые бойни в церквях, чтобы по РусТВ еще сильнее призывать к войне.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
БУ-ГА-ГА!!! А как должны звучать эти извинения? «Извините, но Томосу для Украины быть».
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Колесников Дмитрий
Колесников Дмитрий
Проливать чужую кровь, это кремлевский обычай. Да и кровь своих граждан, тоже. Плевать ботоксному на людские жизни
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