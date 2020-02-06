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7 февраля • обновлено в 07:35
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За два года до начала: в Беларуси заявили, что предрекли войну в Украине

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Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси, начальник главного оперативного управления Павел Муравейко заявил, что они спрогнозировали войну на Донбассе еще за два года до начала этих событий в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "СБ. Беларусь сегодня", отметив, что теперь и в их стране устроили проверку боевой готовности ВС. В частности, армию готовят к противостоянию возможной агрессии.

"Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии", – добавил военный.

В Беларуси заявили, что спрогнозировали войну в Украине

В Беларуси заявили, что спрогнозировали войну в Украине

По его словам, в конце 2019 года президент Александр Лукашенко утвердил специальный план обороны Беларуси и концепцию строительства и развития ее ВС до 2030 года.

"Мы анализировали военно-политическую обстановку вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки", – отметил Муравейко.

Павел Муравейко

Павел Муравейко

sb.by

Он подчеркнул, что в Плане обороны глава Беларуси приземленно, конкретно и четко обозначил цели страны на ближайшие годы. При этом главная его особенность в том, что он направлен не на классическую оборону в общем ее понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны.

Речь идет о разведке, радиоэлектронной борьбе, информационном противоборстве, маскировке и других элементах.

"Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", – подытожил Муравейко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович считает, что крымский сценарий на Донбассе маловероятен, так как президент России Владимир Путин всячески пытается договориться с Минском.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Война на Донбассе
Место
Беларусь
Теги
Россия - страна-агрессор армия
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