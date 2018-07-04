Возьмем всего несколько элементов их победобесия и слегка по ним поскребем, чтобы убедиться в истинности изложенного выше. Итак, сейчас эта публика рассказывает о том, что они-де, борются за "русь-православную". Из этого следует, что русь это – они, "русские-славяне", которые тысячу лет исповедуют православие, пришедшее из Константинополя. Однако с этим куском победобесия все выглядит совсем неприлично. Руссией-россией или русью, Московия стала называться всего триста лет назад. До этого она была Московией и только так ее называли все иностранцы, да и внутри нее – тоже. Царь Петр оставил после себя массу документов, в которых подписывался царем московии. Мало того, он лично и задокументировал переход от одного названия к старому, с которым Московия не имела уже ничего общего.

Это же подтвердили швейцарские и сами российские генетики. Оставим в стороне швейцарцев, а просто обратим внимание на выкладки самих россиян. Более 70% их популяции – фино-угры или финны, остальные 30% — винегрет из других кровей, но славянских там нет совсем. Так же российские ислледователи обнаружили очень большой процент финно-угрской крови в восточных областях Украины. Оно и понятно, ибо исследования проводились в конце 90-х годов прошлого столетия, когда на эти территории были несколькими волнами закачаны переселенцы из метрополии. С тем же успехом можно сейчас обнаружить преобладание финской крови у жителей Крыма. Но это отнюдь не означает, что мы наблюдаем естественную картину. В любом случае, сами того не желая, исследователи показали различную генетику для россиян и украинцев, хотя по поводу последних они сделали несколько необычные выводы, которые отличаются от других исследований, но родства даже они не зметили. Так что когда из Москвы вещают что-то о панславизме, то уж к населению РФ это не имеет никакого отношения вообще.

С православием получилась еще более интересная история. Оно действительно пришло из Константинополя в Киев, а оттуда – в Новгород. Московия к этому мероприятию не имела никакого отношения, кроме как монахи из Киева и Чернигова, начали основывать на Востоке православные обители. То есть, Киев получил православие из первых рук и никому его не передавал. Но пришла орда и Киев был сожжен и разрушен. Последний оплот защитников города укрылся в Десятинной церкви, которая была сожжена вместе с последними защитниками. После этого православие в Киеве пришло в упадок, но никто и не думал переносить центр православия в Москву. Беглые попы вошли в сношения с Ордой и получили карт-бланш на эксплуатацию местного населения, в обмен на призывы к покорности любой власти, ибо власть – от бога.

По мере ослабления хватки Орды, Киев стал потихоньку восстанавливаться и вместе с ним – также не спеша, стали восстанавливаться и православные святыни. А потом произошло то, что поставило под большой знак вопроса программу максимум молодого царя Московии Петра. Он уже решил для себя, что надо отмываться от вассального подчинения крымскому хану, не писать ему челобитных и не платить дань, а в обоснование такой позиции, было решено провозгласить царский престол в Москве, плоть от плоти – наследием имперского Константинополя. Но для этого нужны были прямые и простые пояснения такой позиции. Именно для этого ему понадобился Киев, чтобы поглотив, получить пусть и хлипкую, но связь с Константинополем. Мол, православие и дочка императора – пришли в Киев, но он теперь мой, а потому – связь – тоже моя, а чтобы снять ассоциации с Москвой и Московией, он стал строить новую имперскую столицу вдали от Москвы.

Но весь этот расклад мог нарушить Иван Мазепа, который стал активно и быстро восстанавливать православные храмы Киева, Чернигова и в других местах. Сейчас предлагаю читателям поставить наш привычный эксперимент и не читать данный текст ниже вопроса, а попробовать ответить на него самостоятельно. Причем, в этот раз – можно пользоваться любой информацией из сети. Итак, вопрос: "За что московская церковь предала анафеме Петра Мазепу?"

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Ответ на этот вопрос мы частично изложили чуть выше, просто надо посмотреть на это несколько с другой стороны. В самом деле, за то, что Мазепа поднял из руин десятки православных храмов, церковь должна была причислить его к лику святых, но предала анафеме. Считается, что это произошло потому, что Мазепа выступил на стороне шведского короля Карла 12 в войне с Московией. Но такая практика, в то время, была повсеместной. Коалиции создавались и разрушались до Петра и после него. Ничего такого, что могло вызвать гнев Петра, Мазепа не сделал и уж тем более, ничего предосудительного не было сделано против церкви, даже наоборот. Но именно то, что делал Мазепа для церкви и стало причиной анафемы. Ведь он восстановил храмы, стены которых и приняли константинопольское православие, а значит, верховное духовенство должно было просто вернуться в Киев, где оно всегда и было. А это, в свою очередь, ставит крест на Москве и Московии, как центре вновь создаваемого государства и Петр решил избавиться от Москвы, как символа и заложил новую столицу ровно на таком расстоянии, на каком от Москвы находится Киев. То есть, действия Ивана Мазепы четко указывали на место, где есть сердце Руси и где находится эта самая Русь, а весь гадюшник из бояр и прочей дряни, включая самого Петра – автоматически оказываются на задворках Великого государства Русского. То есть, своими действиями Мазепа торпедировал все то, что Петр формализовал в 1721 году своим указом об учреждении России и Империи.

Между прочим, из этого следует довольно забавная ситуация. Как все мы знаем, сейчас идет эпопея за получение УПЦ КП автокефалии и страсти разгораются уже не шуточные и все по той же причине, как и триста лет назад. Не будучи верующим, автор довольно скептически относится ко всем этим церковным баталиям, но если это поможет в борьбе с врагом, то и такие средства хороши. Тем более, что именно этот вопрос бьет под ватерлинию всю эту калошу с надписью "Россия". Так вот, в пылу полемики, вселенский патриарх Константинопольский заметил, что высший православный престол не делегировал кому либо еще те церковные полномочия, которые были даны Киеву 1000 лет назад. Тем самым, речь уже идет об узурпации Москвой православных полномочий.

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На самом деле, в борьбе за Томос, вопрос поставлен не очень корректно. Нам не нужно получать автокефалию, нам просто нужно подтверждение тех полномочий, которые получи киевский князь Владимир для Киева. Из этого следует, что никакого отделения от московского патриархата не может быть в принципе, как и самого московского патриархата – тоже. Должна произойти реституция и возвращения центра православия в Киев, а точнее – в Систему киевского патриархата, а все остальные православные церкви, в том числе и в РФ и за рубежом, должны принять подчиненное положение.

Вселенский патриарх намекнул на это положение вещей и именно так и нужно поступать. Хотя, возможно мероприятия разбиты на два этапа, сначала – формализация раздельного существования с безусловным переходом всех церквей в киевский патриархат, а потом – постановка вопроса о реституции.

В любом случае, жители Московии уже уличены в краже названия страны, в жульничестве с вопросом славянства, а церковные вопросы там закручены со всеми признаками уголовного мошенничества. И вот этим они гордятся, с этими флагами они ползают раком по грязи и вытворяют все преступления, о которых предостерегал всевышний в десяти заповедях на Изумрудных Скрижалях.

Но мы имеем еще пару штрихов уже из других эпох.