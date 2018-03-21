Путин разозлился? За что могут уволить Лаврова

21 марта ряд российских СМИ сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров может вскоре покинуть свой пост. Якобы президент РФ Владимир Путин не хочет видеть его в новом правительстве.

В связи с этим "Обозреватель" собрал топ недавних скандалов, за которые Лавров может поплатиться должностью.

Кокаиновый скандал

В феврале в международном аэропорту Буэнос-Айреса задержали аргентинского полицейского Ивана Близнюка, которого заподозрили в причастности к созданию канала поставок кокаина в Москву через российское посольство в Аргентине.

И хотя российская сторона продолжает утверждать, что на момент задержания Близнюк уже не работал в посольстве и вообще РФ сама принимала участие в операции по его задержанию, есть свидетельства того, что поставки кокаина могли крышеваться кем-то из топ-чиновников РФ. Имя Путина тоже фигурировало в этом деле, что вряд ли обрадовало российского президента в канун выборов.

Тянет ли такой скандал с диппредставительством на заявление об отставке от министра иностранных дел? Безусловно, если речь о цивилизованном мире. В Кремле же могут думать иначе.

Отравление Скрипаля

Не успел утихнуть скандал из-за кокаина, как на Россию посыпались новые обвинения - отравление российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юли в английском Солсбери взбесило Лондон.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и грозится начать накладывать арест на имущество РФ. Вполне возможно, что сам Лавров в этой ситуации ни в чем и не виноват, однако его отставка может снизить градус напряжения между Россией и всем миром.

Скандал из-за вмешательства в выборы в США

Похожая история с историей о вмешательстве РФ в выборы США. Правда этот скандал случился гораздо раньше и уже не воспринимается так остро, однако российские журналисты часто говорят, что Путин не отправляет своих соратников в отставку под давлением. Вместо этого президент РФ предпочитает ждать и увольнять неугодных только спустя время и под благовидным предлогом.

Формирование нового кабинета правительства - это хороший повод, чтобы избавиться от скандального министра.

"Дебилы, б*ядь"

Несмотря на свой статус главного дипломата России, дипломатичностью Лавров как раз не отличается. Он много раз попадал в скандалы из-за своего характера, материл и унижал журналистов во время пресс-конференций. Фраза, вынесенная в подзаголовок, которую однажды бросил Лавров, уже успела стать крылатой.

Понятно, что такие мелочи как хамство его министра ли волнуют Путина, однако плюсов международному имиджу России ругань Лаврова точно не добавляет. Так что теоретически это тоже может стать поводом для отставки и замены немолодого чиновника более молодым и обходительным кандидатом.