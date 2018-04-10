За что Кремль отравил Скрипаля: озвучена новая версия

Отравление в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля могло быть местью за его причастность к сбору информации о связях президента США Дональда Трампа с Кремлем.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Максим Яли.

"Если мы берем версию российской пропаганды, то у них не было никакой мотивации восемь лет спустя травить его, тем более, что никакого доступа к государственной тайне у него не было. Якобы остается мотив мести, но с моей точки зрения мотивация там все же есть", - заявил эксперт.

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Яли отметил, что, как известно из британских источников, Скрипаль контактировал с бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом.

"Это автор известного досье на Трампа, которое всколыхнуло не только американскую общественность. Еще в декабре 2016 года были описаны известные события о приключениях Трампа в московском отеле "Ритц" с "женщинами с низкой социальной ответственностью" и другие", - напомнил он.

"С моей точки зрения, главный мотив - что Скрипаль дал контакты агентов в России, к которым Стил обращался относительно поиска доказательств сговора Трампа с российскими спецслужбами. Из тех, что сейчас есть, это, по моему мнению, главный мотив", - подчеркнул эксперт.

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Яли также отметил, что на фоне эскалации противостояния между Россией и Западом, президент США ведет себя "очень удивительно".

"После высылки 60 дипломатов Трамп поздравил Путина с победой на выборах и предложил посетить Вашингтон - абсурдная ситуация. Также он послал сигнал Путину, что готов вывести войска из Сирии", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, благодаря чему выжили экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.