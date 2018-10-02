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ПолитикаЭкономика
Майкл Макфол
Майкл Макфол
Американский политолог. профессор Стэнфорда, бывший посол США в РоссииВсе статьи автора

За Бортнікова чи Патрушева на вулиці ніхто не вийде

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Скажіть, скільки представників російської еліти відправляють своїх дітей в Китай на навчання? Можливо, ви не знаєте, але я знаю відповідь – це приблизно нуль. А скільки відправляють в Америку чи на Захід ті, хто виступають проти них? Сотні! А якби могли ті, хто хочуть, то ця цифра сягала б тисяч.

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В умении убивать им нет равных

Ми говоримо про преференції у суспільстві, які є щодо Путіна, а тепер про еліти. Не скажу, що всі вони люблять курс Путіна. Ні, я в це не вірю. Пан Бортніков, чи пан Патрушев – так. Але це ж не вся еліта Росії. Коли я ще працював у Росії і коли до мене приходили, то чимало із них просто не знаходили слів, що охарактеризувати цей курс.

Тому коли почнеться ера після Путіна, не думайте, що всі в еліті будуть вести себе однаково. Так, буде велика боротьба за владу і передача влади силовикам буде дуже складною. Бо люди за них виходити не будуть.

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Автор
Майкл МакфолМайкл Макфол
Тема
Социально-экономическая ситуация в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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