Днями российские пропагандисты растиражировали очередной фейк о бойцах из Чечни, которые проходили военную подготовку в лагерях ИГИЛ на территории Сирии и Ирака, а сейчас ведут боевые действия на стороне украинских подразделений на Донбассе. Вся эта информация разошлась благодаря короткой заметке британского журналиста Марка Беннеттса, изданной влиятельной газетой The Times.

Я не буду рассуждать о роли личности в столь короткой, эпизодичной истории. Марк Беннеттс, как уже сегодня говорили, 15 лет живёт в Москве, работая фрилансером. Не хочу никого обвинять, но мне почему-то кажется, что он неслучайно выдал такой материал.

Что написано в этой заметке? Да ничего: взяты комментарии у каких-то людей, называющих себя бойцами неназванного батальона. Один из интервьюируемых называется именем – Мансур. Предельно легко выдумать такое имя, если вспомнить об одном из чеченских вожаков – Шейхе Мансуре. Эти вымышленные (а после ситуации с журналистом из немецкого журнала Spiegel подобного исключать нельзя) персонажи рассказывают о своих тренировках в лагерях ИГИЛ на Ближнем Востоке и о нелюбви к Путину и к его режиму.

И как странно, что их нашли в непосредственной близости от Мариуполя – города, который Россия рассматривает как первоочередную цель на пути дальнейшей оккупации территории Украины, от города, что претерпевает торговую блокаду и который российские войска пытаются сомкнуть в кольцо – как с суши, так и с моря. Как же случайно там оказались "чеченские боевики из ИГИЛ" и британский журналист, готовый о них написать.

Новости Для России это будет геополитическая катастрофа

А ведь любой мало-мальски работающий в этой профессии, в профессии репортёра, человек должен знать: чтобы взять подобный комментарий, необходимо найти этих людей, связаться с ними как-то, разыскать человека, который тебя может туда провести, с ними познакомить. Так работают корреспонденты, люди, которые делают новости. Возникает вопрос: как нашёл этих людей Беннеттс, и кто ему в этом помог? И заметьте, подобный риторический вопрос выше уже звучал.

Между тем я бы не хотел говорить об этом конкретном случае: это же просто глупость – всерьёз обсуждать российскую пропаганду и дискутировать о роли очередного иностранного журналиста (кстати, нелестно отзывающегося о церковной ситуации в Украине) в этой провокации, для которой использовали именитое издание.

Я бы хотел поговорить о другом – о манипуляциях со стороны Кремля, о том, как российские силовики и подконтрольные им СМИ вот уже как пятый год пытаются сформировать у международной общественности образ Украины – соратницы ИГИЛ.

Ведь всё это тянется с 2013 года. Ещё до отказа Януковича подписывать Соглашение об ассоциации российские медиа распространили фейк о тысячах крымских татар, которые воюют на стороне радикальных исламистов в Сирии (проект ИГИЛ в том виде, в котором он существует сейчас, был запущен в 2014 году, как раз во время горячих боев на Донбассе). Эту информацию, как тогда рассказывали, предоставил лично бывший посол САР в Украине. В конечном итоге сам дипломат признался, что никогда такого не заявлял.

Затем, уже в октябре 2013-го, во время конференции Императорского православного палестинского общества было сказано о сотнях крымских татар, которые оказывают поддержку джихадистам. Это уже потом станет известно, что данная организация контролируется патриархом РПЦ Кириллом и первым главой ФСБ – Сергеем Степашиным. Это её представителей в 2018 году выгонит правительство Греции из своей страны, подозревая тех в шпионаже и подрывной деятельности в пользу России.

В дальнейшем подобных фейков – о связях крымских татар и джихадистов (потом ИГИЛ) – будет много. Это повлечёт за собой дополнительные преследования представителей коренного населения Украины на территории Крыма, появится дело против "Хизб ут-Тахрир", репрессии. В конце концов, оккупант Аксёнов расскажет своим французским друзьям-маргиналам, что на территории полуострова нет репрессий, что все крымские татары выехали в Сирию, воевать на стороне ИГИЛ.

Однако за эти пять лет российские спецслужбы посредством своих пропагандистов смогли создать отдельные направления для, назовём это, связки Украины и ближневосточных головорезов, за которыми время от времени мелькает тень кремлевских спецслужб.

Сейчас вот, мы обсуждаем мнимых чеченцев на Донбассе, прошедших тренировки в лагерях ИГИЛ в Сирии и в Ираке. А ведь это уже было. Российские СМИ распространяли подобные сообщения.

В феврале 2015 года польский журналист, режиссёр, Марцин Мамон, размещает в американском издании "The Intercept" материал, где рассказывает о главе ячейки ИГИЛ в Стамбуле – так называемом Халиде. Тот, в свою очередь, рассказывает о группировке "Братья", что якобы действует в Украине. Далее условный Халид предоставляет координаты "Резвана" - участника чеченского батальона Джохара Дудаева, который как бы воюет против Путина на Донбассе и состоит в той самой группировке "Братья".

История, как вы понимаете, стала предельно скандальной. Правда, в последующем, когда уже станут очевидны несовпадения, окажется, что сам автор статьи не знал, с кем общался, что его информатор в Стамбуле мог такого и не рассказывать, что "Резван" на самом деле оказался Русланом и вообще о нём никто никогда не слышал.

Подобный материал выпустила и российская журналистка Анна Немцова, бездоказательно, указав: в Украине воюют сирийские боевики. При этом она ссылалась на человека, представившегося "Муслимом".

Всё это, как две капли воды похоже на нынешний случай. Снова возникают неизвестные чеченцы, воюющие на Донбассе и проходившие тренировки в лагерях ИГИЛ. Вновь мы не знаем, кто те люди, которые передавали фиктивную информацию уже британскому журналисту. Нам также неизвестно, как он вышел на них. Единственно, что точно мы знаем, так это то, что эти данные были эффективно использованы российскими пропагандистами. Значит, здесь выгодополучатель один – Российская Федерация.

Но позвольте продолжить дальше. Так уж случилось, что российские силовики смогли выделить, как я уже упоминал выше, несколько важных направлений по линии ИГИЛ – Украина. И они дошли до того, что некоторые из них начали связывать воедино.

Мы уже говорили про фейки о так называемых джихадистах, якобы воюющих на стороне ВСУ. Оборотная сторона – это повествования российских СМИ о лагерях ИГИЛ в Украине.

Позвольте вам перечислить несколько самых вкусных фейков.

1 апреля 2016 года французский сенатор, Натали Гюле, во время интервью изданию France Inter сообщила, что на территории Днепропетровской области действуют лагеря ИГИЛ.

Показательно, что данная информация появилась сразу после терактов в Брюсселе (22 марта 2016 года), что эти речи были ориентированы на франкоговорящее население.

А теперь лишь отмечу: ранее госпожа Гуле критиковала бывшего президента Франции Франсуа Олланда за его отсутствие на параде 9 мая в Москве. Она же была организатором конференции о будущем демократии в Украине, пригласив к участию только пророссийских депутатов из нашей страны.

Вот ничего не скажу: действия зачастую лучше любых слов. В любом случае, все данные французского сенатора оказались неправдивыми. Более того, не зная, как избежать скандала, она обвинили украинскую журналистку в неправильном интерпретировании информации.

В апреле 2017 года российский сайт Islam-today поведал о пятистах джихадистах, якобы находящихся в украинских подготовительных лагерях. Условные журналисты ссылались на неназванный источник из СБУ. В конечном итоге информация снова не подтвердилась.

В августе прошлого года на сайте британского телеканала "Sky News" размещается статья снова-таки журналиста, работавшего в Москве, – Джона Спаркса. Тот говорит о сотнях боевиков из ИГИЛ, что компактно размещаются в Украине.

Текст повествует о сотнях джихадистов, которым как бы по умолчанию миграционная служба Украины раздаёт дозволительные документы на пересечение границы и на пребывание в нашей стране. Всё это подкрепляется … ничем. Только словами отдельно взятой журналистки. Очередной бездоказательный пиар, спровоцировавший скандал. В последующем телеканал признал: материл неправдив.

Однако и этот фейк не помог британским коллегам понять: Россия попросту использует зарубежные медиа площадки и местных иностранных корреспондентов для распространения ложных материалов об Украине, в том числе и в контексте её так называемых связей с ИГИЛ.

Вспомните Лигу чемпионов, что проходила в этом году в Киеве. В мае снова-таки британский таблоид "The Sun" публикует данные, ранее предоставленные вообще перуанским изданием "Libero", о призывах исламистов напасть на иностранцев в Украине во время футбольного действа. Ссылались при этом журналисты на посты в Twitter. В последующем оказалось, что все эти посты – продуцированная российскими спецслужбами фикция. Так-то, товарищи.

На самом деле, подобных фейков об Украине и её связях с ИГИЛ – масса. Ежегодно можно уловить десятки из них. Однако, как я уже говорил, сейчас русские стараются компилировать их.

Обычно после подобных нынешней провокаций – о подготовленных на Ближнем Востоке джихадистах, воюющих на Донбассе против российской армии, - возникают рассказы о поставках из Украины террористам нелегальной продукции.

Мой самый любимый фейк – это приезд посла России в Кувейте Алексея Саламатина на территорию МИД принимающей стороны. Там он поведал, ссылаясь на распечатанные данные, о тоннах оружия и боеприпасов, которые Украина через Саудовскую Аравию поставляет в лагеря джихадистов. Самое смешное, что власти Кувейта сами прознали: данная информация – обычная липа, перепечатка из российского издания "Военное обозрение".

Теперь вы поняли, кто на самом деле продуцирует подобные фейки. Россия является главным и единственным создателем этих провокаций. И нынешний фейк – о вымышленных чеченцах – игиловцах, воюющих в Украине, - очередная кремлёвская блажь.

А почему всё это происходит? Да потому, что Москва не оставляет надежд убедить Запад в причастности Украины к финансированию боевиков. Она хочет, чтобы европейцы поверили: Киев, мол, косвенно виновен в терактах, что устраивают боевики; ведь, согласно логике российских пропагандистов, лагеря-то находятся на территории Украины.

Причём Кремль особо не смущает тот факт, что с годами их фейки всё примитивнее и примитивнее.

Но главное другое: необходимо спрятать своё участие в делах ИГИЛ. Следует сделать всё, чтобы мировые СМИ перестали говорить о тех джихадистах, которых русские вертолётами ещё недавно доставляли в Афганистан или вывозили из Сирии на самолетах.

Что ж, в этой ситуации могу лишь посоветовать британским и другим европейским изданиям внимательнее отнестись к действиям Кремля и перестать вестись на российские провокации, даже если тема выглядит на первый взгляд сенсационной.

Кроме того, хотелось бы услышать мнение самого авторитетного британского издания, на страницах которого вышел материал Марка Беннеттса, по этому вопросу. Ведь российская пропаганда использует название именитого СМИ для прикрытия своей неприглядной деятельности. Или всё закончится так, как с фейком о двигателях для северокорейских ракет?

Кстати, важно британцам напомнить, что в последнее время их страна всё чаще становится объектом информационных атак и операций по дезинформации со стороны России, а на территории Великобритании, в городе Солсбери, российскими спецслужбами был проведен террористический акт с использованием химического оружия.

К слову, днями кремлёвские пропагандисты массово распространили фейк о ВСУ, которые вместе с британскими коллегами планирует провести провокацию с применением химического оружия… В общем, уважаемые партнёры, нам пора задуматься и об общей информационной защите против агрессора.