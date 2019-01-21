За благополучие Украины: Порошенко в кипе помолился у Стены Плача. Фоторепортаж

У Стены Плача в Иерусалиме (Израиль), куда с официальным визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко, провели молитву за благополучие двух стран.

Соответствующие снимки были опубликованы на странице главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Множество людей собрались у древней святыни, чтобы поддержать светлую инициативу. Украинский лидер присоединился к молитве, надев традиционный головной убор.

В Израиле Порошенко также встретился с заместителем предстоятеля Иерусалимского патриархата, генеральным секретарем, архиепископом Аристархом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.

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