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За благополучие Украины: Порошенко в кипе помолился у Стены Плача. Фоторепортаж

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У Стены Плача в Иерусалиме (Израиль), куда с официальным визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко, провели молитву за благополучие двух стран.

Соответствующие снимки были опубликованы на странице главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Множество людей собрались у древней святыни, чтобы поддержать светлую инициативу. Украинский лидер присоединился к молитве, надев традиционный головной убор.

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За благополучие Украины: Порошенко в кипе помолился у Стены Плача. Фоторепортаж
За благополучие Украины: Порошенко в кипе помолился у Стены Плача. Фоторепортаж
За благополучие Украины: Порошенко в кипе помолился у Стены Плача. Фоторепортаж
За благополучие Украины: Порошенко в кипе помолился у Стены Плача. Фоторепортаж

В Израиле Порошенко также встретился с заместителем предстоятеля Иерусалимского патриархата, генеральным секретарем, архиепископом Аристархом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.

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Персона
Петр Порошенко
Место
ИзраильИерусалим
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Ну вот умеет Пётр Алексеевич всяких там чертей в бешенство ввести. Просто красавчик. Хай подавляться.))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Какой многогранный и талантливый человек Петро Алексеевич.То он в Испании захаживал помолиться в католитический храм,то в томос туре театрально возносит руки к небесам в православных храмах...Теперь вот у иудейской стены плача помолился.Ну что же,ждём молебнов в мечете,буддийском храме и у индусов.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну видно в этом году Петро в Мекку на хадж свинтит,будут его потом величать ""Хаджи Абу Петро ибн Мальдив.
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