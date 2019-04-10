За Азов: США, Канада и ЕС решительно выступили против России

США, Канада и Европейский Союз осудили инспекционный режим, введенный Россией в Керченском проливе, и незаконное строительство Крымского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии.

Решительную позицию зарубежные страны заняли, поддержав протест Украины на встрече Международной морской организации в среду, 10 апреля.

"По результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив", – сказано в сообщении.

replyua.net

Крымский мост Фокус

Кроме того, украинская делегация в очередной раз призвала Россию освободить украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре 2018 года во время прохождения через Керченский пролив.

Международная морская организация БелТА

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Парламент зафиксировал в своей резолюции от 26 октября многочисленные нарушения Россией международного права в Азовском море.

В их числе были названы и злоупотребление правом инспектирования судов и строительство моста через керченский пролив.

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