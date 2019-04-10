|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

За Азов: США, Канада и ЕС решительно выступили против России

1.8тЧитать материал на украинском

США, Канада и Европейский Союз осудили инспекционный режим, введенный Россией в Керченском проливе, и незаконное строительство Крымского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии.

Решительную позицию зарубежные страны заняли, поддержав протест Украины на встрече Международной морской организации в среду, 10 апреля.

"По результатам обсуждения страны ЕС, Канада, США, а также представитель Европейской Комиссии осудили инспекционный режим, введенный РФ, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через Керченский пролив", – сказано в сообщении.

Новости
Будет война! Россия официально пригрозила Украине и НАТО

За Азов: США, Канада и ЕС решительно выступили против России

replyua.net

Крымский мост

Крымский мост

Фокус

Кроме того, украинская делегация в очередной раз призвала Россию освободить украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре 2018 года во время прохождения через Керченский пролив.

Международная морская организация

Международная морская организация

БелТА

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Парламент зафиксировал в своей резолюции от 26 октября многочисленные нарушения Россией международного права в Азовском море.

В их числе были названы и злоупотребление правом инспектирования судов и строительство моста через керченский пролив.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Теги
Европейский СоюзЕвропейская КомиссияКерченский пролив
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
2
7
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мотли Крю
Мотли Крю
Как то всем по фигу)) Пусть хохложопые ещё рыпнутся попробуют без разрешения))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Попова Ольга
Попова Ольга
Мотли Крю, НАПУГАЛА ПАРАША ЕЖА ГОЛОЙ ЖОПОЙ , ПРИЖАЛИ НАТО С АМЕРИКОСАМИ ХВОСТ ХУЙЛУ С ПОТЕШНЫМ ФЛОТОМ ВРЕМЕН ПЕТРА ПЕРВОГО И ВЗЯТИЯ ОЧАКОВА , СМЕХ С ЭТИХ КУЗЬ И ДРУГОГО ХЛАМА
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ло Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
но Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения