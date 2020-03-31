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31 марта • обновлено в 22:43
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За 5 минут! В США объявили о начале применения высокоточных тестов на коронавирус

1.2т
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В клиники США уже в среду, 1 апреля, поставят недавно утвержден пятиминутный тест на коронавирус компании Abbott Laboratories.

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Компания по медицинских изделиям, базирующейся в штате Иллинойс, получила одобрение от Агентства пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) еще две недели назад по разрешению на экстренное использование, сообщает DailyMail.

Офис компании Abbott

Офис компании Abbott

DailyMail

"Это существенный скачок вперед", – заявил Джон Фрелс, вице-президент по исследованиям и разработкам в Abbott в интервью Reuters.

Чиновники компании говорят, что тест можно использовать в любом месте, включая больницы, клинику неотложной помощи и даже врачебные кабинеты.

"Вы можете получить положительный результат за пять минут, а отрицательный результат – за 13 минут. Вы можете зайти в клинику и буквально получить результаты, пока вы там", – сказал Фрелс.

Новый тест на коронавирус

Новый тест на коронавирус

DailyMail

В планах у компании увеличить производство до 50 000 тестов, известных как ID NOW COVID-19, в день.

Президент США Дональд Трамп, представляя новинку в понедельник, 30 марта, назвал тест "высокоточным". Он сообщил, что FDA утвердила новый тест компании Abbott всего за четыре недели в отличие от обычных многомесячных сроков.

Дональд Трамп представляет новый тест на коронавирус

Дональд Трамп представляет новый тест на коронавирус

DailyMail

Это второй тест, утвержденный FDA, который может использоваться непосредственно во врачебных кабинетах и других учреждениях здравоохранения общины и оперативно предоставлять результаты пациентам.

"Борьба с пандемией COVID-19 будет вестись на нескольких фронтах, а портативный молекулярный тест, который дает результаты за считанные минуты, дополняет широкий спектр диагностических решений, необходимых для борьбы с этим вирусом", – заявил президент и главный операционный директор Abbott Роберт Форд.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коронавируса заразились 40-50 сотрудников ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
карантин болезнь тесты
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Сусанин Иван
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