За 5 минут! В США объявили о начале применения высокоточных тестов на коронавирус

В клиники США уже в среду, 1 апреля, поставят недавно утвержден пятиминутный тест на коронавирус компании Abbott Laboratories.

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Компания по медицинских изделиям, базирующейся в штате Иллинойс, получила одобрение от Агентства пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) еще две недели назад по разрешению на экстренное использование, сообщает DailyMail.

Офис компании Abbott DailyMail

"Это существенный скачок вперед", – заявил Джон Фрелс, вице-президент по исследованиям и разработкам в Abbott в интервью Reuters.

Чиновники компании говорят, что тест можно использовать в любом месте, включая больницы, клинику неотложной помощи и даже врачебные кабинеты.

"Вы можете получить положительный результат за пять минут, а отрицательный результат – за 13 минут. Вы можете зайти в клинику и буквально получить результаты, пока вы там", – сказал Фрелс.

Новый тест на коронавирус DailyMail

В планах у компании увеличить производство до 50 000 тестов, известных как ID NOW COVID-19, в день.

Президент США Дональд Трамп, представляя новинку в понедельник, 30 марта, назвал тест "высокоточным". Он сообщил, что FDA утвердила новый тест компании Abbott всего за четыре недели в отличие от обычных многомесячных сроков.

Дональд Трамп представляет новый тест на коронавирус DailyMail

Это второй тест, утвержденный FDA, который может использоваться непосредственно во врачебных кабинетах и других учреждениях здравоохранения общины и оперативно предоставлять результаты пациентам.

"Борьба с пандемией COVID-19 будет вестись на нескольких фронтах, а портативный молекулярный тест, который дает результаты за считанные минуты, дополняет широкий спектр диагностических решений, необходимых для борьбы с этим вирусом", – заявил президент и главный операционный директор Abbott Роберт Форд.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коронавируса заразились 40-50 сотрудников ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса.

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