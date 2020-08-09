За 100 дней в Новой Зеландии не было ни одного случая COVID-19: как удалось победить пандемию

За последние 100 дней в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая коронавируса (COVID-19).

Как пишет Daily Mail, в последний раз диагноз COVID-19 в этой стране ставился 1 мая.

Всего в Новой Зеландии, с населением в 5 млн человек, с февраля было зарегистрировано 1219 подтвержденных случаев коронавируса. Эпидемия унесла жизни 22 человек.

Правительство страны под руководством премьер-министр Джасинды Ардерн 19 марта закрыло границы, а всех пересекавших их помещали в карантин на 14 дней. В итоге это помогло довольно быстро справиться с распространением вируса.

"Три меры были названы движущими в успехе Новой Зеландии: пограничный контроль, изоляция и контроль на основании конкретных случаев", – отмечает издание.

В настоящее время жители страны вернулись к почти нормальному образу жизни. Возобновилось проведение массовых мероприятий.

Однако правительство потребовало, чтобы на случай второй волны коронавируса во всех домах имелись комплекты для оказания неотложной помощи, в том числе защитные маски.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 августа коронавирус в мире поразил уже 19,8 млн человек, более 729 тысяч больных стали его жертвами, а 12,7 млн выздоровели.