Перша: РФ повністю вичерпала свій резервний фонд. Анексований Крим і війна на Донбасі, утримання нових колоній і армій, санкції США і ЄС, твердо прив'язані до виконання Росією мінських угод, дорого обходяться "браттям". Путін рано чи пізно змушений буде заплатити за свою авантюру.

Друга новина: Росія не присилатиме свою делегацію в ПАРЄ цього року. Попри всі зусилля аграмонтів і Янгланда повернути росіян без будь-яких передумов, серед членів ПАРЄ не знайшлося критичної маси любителів Кремля, згодних на таке порушення фундаментальних принципів РЄ. Звичайно, зусиллям лобістів Кремля протистояла велика дипломатична робота, в першу чергу президента Порошенка, міністра Клімкіна, наших дипломатів, Дмитра Кулеби, Сергія Кислиці, ну й нашої маленької, але вредної делегації):

Працюємо далі. Тим більше, що на січневій сесії ПАРЄ прийматимуть дві важливі резолюції, зокрема й про гуманітарну ситуацію на Донбасі.