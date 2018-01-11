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З-за порєбріка надійшло дві чудові новини

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Перша: РФ повністю вичерпала свій резервний фонд. Анексований Крим і війна на Донбасі, утримання нових колоній і армій, санкції США і ЄС, твердо прив'язані до виконання Росією мінських угод, дорого обходяться "браттям". Путін рано чи пізно змушений буде заплатити за свою авантюру.

Новости
Вот где настоящая Россия...

Друга новина: Росія не присилатиме свою делегацію в ПАРЄ цього року. Попри всі зусилля аграмонтів і Янгланда повернути росіян без будь-яких передумов, серед членів ПАРЄ не знайшлося критичної маси любителів Кремля, згодних на таке порушення фундаментальних принципів РЄ. Звичайно, зусиллям лобістів Кремля протистояла велика дипломатична робота, в першу чергу президента Порошенка, міністра Клімкіна, наших дипломатів, Дмитра Кулеби, Сергія Кислиці, ну й нашої маленької, але вредної делегації):

Працюємо далі. Тим більше, що на січневій сесії ПАРЄ прийматимуть дві важливі резолюції, зокрема й про гуманітарну ситуацію на Донбасі.

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Автор
Ирина ГеращенкоИрина Геращенко
Темы
Социально-экономическая ситуация в РоссииСанкции против России
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Ірини Геращенко
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