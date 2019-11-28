З подачи Гитлера: появились резонансные подробности о нацистах-геях

Впечатление о "зараженной" гомосексуализмом верхушке штурмовых отрядов нацистской Германии создал никто иной, как сам ее лидер, развязавший Вторую мировую войну немецкий диктатор Адольф Гитлер.

К такому выводу пришел журнал Focus. Отмечается, якобы в действительности фюрер знал о геях среди нацистов и просто решил воспользоваться этим фактом для борьбы с оппонентами.

"Он был в бешенстве. Ранним утром 30 июня 1934 года Гитлер собственной персоной спешил в Бад-Висзе в пансионат "Ханзельбауэр", чтобы быстро расправиться там со своим противником, главой СА Эрнстом Ремом, которого обвинял в намерении осуществить путч против него. Когда он и его сподвижники ворвались в гостиницу, в которой ночевали Рем и другие руководители СА, его охватила еще большая ярость – ведь повсюду присутствовали признаки крайнего разврата", – пишет издание.

Немецкий диктатор Адольф Гитлер slazz.ru

Позже очевидцы сообщали, мол, накануне там произошла "не только пьяная оргия – в номерах отеля проходили и действия сексуального характера". Однако всего того, что вошло в историю как "ночь длинных ножей", было мало для раздувания скандала о гомосексуальных отношениях в СА.

При этом расследователи наводят слова историка Даниэля Сименса, написавшего книгу об истории СА. По его мнению, в отрядах Рема присутствовало недовольство – от фюрера требовали "продолжения "национальной революции", устранения "буржуев" в экономике и предоставления им самим больше мест у кормушек власти и денег". Гитлер же хотел договориться с той элитой и "использовать ее, а не истреблять".

Эрнст Рем ruspekh.ru

Поэтому, чтобы обосновать удар по Рему и его свите, нужны были аргументы. Их Гитлер наряду с мнимой подготовкой путча нашел в гомосексуальной ориентации руководителя СА. Хотя то, что тот был геем, к этому времени уже давно было известно.

"В марте 1932 года пресса опубликовала личные письма Рема, которые не оставили сомнений в его сексуальной ориентации. Она наводила на мысль о связи национал-социализма и гомосексуализма. Эта стратегия весьма подействовала на немцев, критично относившихся к нацистам. Членов СА наделили прозвищами "мальчики по вызову" или "175-я гвардия". Второе обозначение было намеком на параграф 175 уголовного кодекса Германии, согласно которому гомосексуализм преследовался по закону", – подчеркнул Сименс.

Гитлер знал о "признаках крайнего разврата" в штурмовых отрядах sites-audit.ru

Следовательно, когда Гитлер захотел устранить Рема из-за того, что тот критиковал его политику, он просто использовал те скандальные данные.

"Это легло в основу заявления о том, что на верхушке СА стоят много "извращенцев". В последующие годы нацисты поместили десятки тысяч гомосексуалистов в концлагеря и убили многих из них. Преследованиям подверглись функционеры национал-социализма и сторонники нацистов среди чиновников и дипломатов", – говорится в статье.

Гомосексуалистов в нацистской Германии сажали в концлагеря и даже убивали oleatre.info

Исходя из этого, отмечает издание, мнение о том, что гомосексуализм был сильно распространен среди нацистов, скорее всего, не соответствует действительности.

"Ясно одно: со своей стратегией, представлявшей "ночь длинных ножей" как направленную против гомосексуализма "чистку" в рядах СА, Гитлер сам стал одним из авторов клише о нацистах-геях", – подытожили в Focus.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий диктатор Адольф Гитлер имел бисексуальные наклонности и был садомазохистом. Об этом говорится в секретном докладе за 1942 год разведслужбы, которая была предшественницей ЦРУ – УСС (Управление стратегических служб).

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