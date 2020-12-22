Южная Корея введет жесткий локдаун из-за рекордной смертности от COVID-19

Карина Бондаренко Мир 07:06, 22.12.2020 Обновлено: 07:10, 22.12.2020

Южная Корея с 23 декабря запретит работу всех горнолыжных курортов, основных туристических мест и ограничит возможность граждан собираться в группы до пяти человек.

Решение ввести локдаун правительство страны приняло во вторник, 22 декабря, сообщает The Associated Press. Ограничения будут действовать минимум до 3 января.

Это станет самым серьезным шагом властей после нескольких месяцев ослабления карантина. Локдаун будет распространяться на национальный уровень.

Отметим, что 21 декабря в Южной Корее был зафиксирован самый высокий показатель смертности от COVID-19 с начала пандемии – 24 умерших.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли 13 человек. Это вызвало панику у населения. Всего прививку от гриппа сделали 13 млн жителей страны.

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