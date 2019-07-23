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Южная Корея открыла огонь по самолету России: страны обменялись угрозами

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Россия вручила Южной Кореи ноту из-за того, что военные истребители страны открыли огонь в связи с с нарушением военным самолетом РФ ее воздушного пространства.

Об этом сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, пишут "РИА Новости".

"По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота", – заявил он.

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Южная Корея открыла огонь по самолету РФ (иллюстрация)

Южная Корея открыла огонь по самолету РФ (иллюстрация)

Esquire

Кобылаш заверил, что российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета.

"По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", – высказался он.

В свою очередь, в Южной Корее также сделали предупреждение Кремлю. Как пишет Лента.ру со ссылкой на агентство "Ёнхап", начальник Управления национальной безопасности администрации корейского президента Чжон Ый Ёнг во время беседы с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву о последствиях подобных нарушений.

Южная Корея открыла огонь по самолету России: страны обменялись угрозами

REUTERS

"Мы серьезно относимся к инциденту. Если такой акт повторится, Южная Корея примет гораздо более жесткие меры", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее утром 23 июля появилась информация, что самолет воздушных сил России нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В результате истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета.

В Минобороны России заверили, что предупредительного огня не было, а летчики Южной Кореи "пытались помешать полетам авиации РФ над нейтральными водами".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России самолет
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Makc Махов
Makc Махов
Турки бы не промазали. За пацанов! Бгггггаааа
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не думаю, что Южной Корее сейчас целесообразно портить отношения с РФ. Наряду с Китаем, Россия является одним из немногих игроков, способных реально влиять на политику Пхеньяна. Зачем Сеулу геморрой от северных соседей? А ведь русские легко могут его устроить, им для этого даже не придётся что-либо делать - достаточно будет не делать ничего. :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Piston Raseyanskiy, я такой же "сруцкий", как ты "Raseyanskiy". :) А насчёт "дать по рылу рашистским свиньям", то желающих, спору нет, во все времена было предостаточно. Другое дело, что реализовать желание выходило не у многих. Помните анекдот ппо слона в зоопарке? "Зъисти-то он зъисть, та хто ж ему дасть?" В таком, в общем, аксепте. :)
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Ш. Олег, закатай губу, сруцкий. Рашиским свиньям будут давать по рьілу за нарушение международного права, а отношения с другими странами портятся именно по вине рабсиян.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вата обосралась? Да ладно?)
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