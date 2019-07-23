Южная Корея открыла огонь по самолету России: страны обменялись угрозами

Россия вручила Южной Кореи ноту из-за того, что военные истребители страны открыли огонь в связи с с нарушением военным самолетом РФ ее воздушного пространства.

Об этом сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, пишут "РИА Новости".

"По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота", – заявил он.

Южная Корея открыла огонь по самолету РФ (иллюстрация) Esquire

Кобылаш заверил, что российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета.

"По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", – высказался он.

В свою очередь, в Южной Корее также сделали предупреждение Кремлю. Как пишет Лента.ру со ссылкой на агентство "Ёнхап", начальник Управления национальной безопасности администрации корейского президента Чжон Ый Ёнг во время беседы с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву о последствиях подобных нарушений.

REUTERS

"Мы серьезно относимся к инциденту. Если такой акт повторится, Южная Корея примет гораздо более жесткие меры", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее утром 23 июля появилась информация, что самолет воздушных сил России нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В результате истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета.

В Минобороны России заверили, что предупредительного огня не было, а летчики Южной Кореи "пытались помешать полетам авиации РФ над нейтральными водами".

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