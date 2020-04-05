Китай постепенно восстанавливается после пандемии COVID-19 – люди выходят на работу, гуляют, но все еще придерживаются мер предосторожности.

Ютубер Крис Кондон показал, чем сейчас живет Китай и рассказал, как им удалось победить коронавирус. По его словам, многие сейчас не верят, что Китаю удалось побороть вирус и решение возвращать страну к нормальной жизни преждевременно. Однако, парень с этим категорически не согласен.

Ютубер показал, как Китай оживает после пандемии COVID-19. Скриншот из видео

"Если вы думаете, что они лгут о выздоровлении, вы можете убедиться сами, что они поправляются. Они полностью остановили вирус. Очевидно, что люди все еще принимают меры предосторожности, но это умно. И вы можете сказать, мол, они просто лгут и прячут больных. Но какая логика в том, чтобы открыться, если вирус все еще распространяется? Влияние? Нет. Они не собираются рисковать жизнями миллионов людей", – высказался Крис.

Также он рассказал, что сейчас Китай закрыл все границы на въезд, что минимизирует риск ввоза заражения. Еще одной мерой, которую до сих пор соблюдают китайцы, является ношение масок.

Ютубер показал, как Китай оживает после пандемии COVID-19. Скриншот из видео

"Если вы заметили, все до сих пор носят маски. Что действительно хорошо. Я не видел ни одного человека, у которого не было маски", – поделился ютубер.

В ресторанах уже можно заказать еду, но сесть внутри почти нигде не получится. В основном, нужно либо садиться на улице, либо забирать еду с собой. При этом, за столиком на улице не может сидеть больше трех человек.

Крис согласен с тем, что действительно сложно поверить в то, что Китай победил вирус. Однако, им это удалось благодаря строгим мерам – вместо мягкой формы социального дистанцирования они применили тотальный локдаун, что и смогло остановить пандемию.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Великобритании опасается, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории.

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