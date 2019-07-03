Поскольку современная Россия кроме нефти и газа мало что может предложить человечеству, постепенно ментально и технологически скатываясь до уровня формулы матрешка, медведь, водка и балалайка, "вяличие" страны поддерживается по примитивному принципу "чтобы нас все боялись". В смысле – водка, пассатижи, хорошо…

Одним из основных направлений таких действий является создание т.н. "точек напряженности", решение вопроса по которым потом можно попытаться "выгодно продать" более успешным странам Запада, поскольку его решение без участия Кремля – проблематично.

Такие действия из-за постоянной относительной отсталости во всех смыслах нации как таковой, было характерно и для Российской империи и для СССР, а в современных условиях их активизация произошла, начиная с 2014 года, когда из-за оккупации Крыма РФ фактически вышла из международного правового поля. С тех пор Кремль, для принуждения Запада "закрыть глаза" на свои действия, только по-крупному попытался организовать или создал и искусственно поддерживает огромное количество "горячих точек": Донбасс, Сирия, Арктика, Балканы, Исламское государство, Йемен, Венесуэла, Судан, Молдова, Грузия, страны Балтии, европейский миграционный кризис, раскол мирового православия…Вам мало? А вот Кремлю – мало.

Решение об активизации деятельности в Афганистане у чекиста Володи принял более двух лет назад исходя из фактической невозможности резкого "повышения градуса" напряженности в Украине и Сирии без значительных для себя негативных последствий. Причем, в качестве механизма реализации таких действий планировалось использование боевиков ИГИЛ, которые после ликвидации Исламского государства должны были переместиться в Пакистан/Афганистан и на Балканы (но это отдельная история, которой не суждено было сбыться). Основной целью являлось разжигание войны в Афганистане и, по возможности, "втягивание" в конфликт США. Вместе с тем, задумка операции предполагала, что американские войска ни при каких условиях не должны покинуть эту страну, поэтому основной упор был сделан на тактике партизанской войны.

Сложно сказать, что именно не срослось у Кремля – то ли американские и пакистанские спецслужбы поставили надежный заслон этим планам, то ли талибы оказались очень "крутыми" т.к. в целом создание Исламского государства они поддерживали, но – за пределами Афганистана. Внутри страны ИГИЛовцев – чаще всего отстреливали, без суда и следствия.

"Второй заход" Москвы по созданию новой "афганской" проблемы для США начался в 2018 году и, в качестве основных партнеров, были выбраны как раз талибы, являющиеся одной из главных реальных сил в стране, т.к. насчитывают в своих рядах до 60 тыс. боевиков.

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Надо отметить, что данное сотрудничество крайне выгодно для обеих сторон. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис утверждал, что Россия снабжает Талибан оружием. В свою очередь британской The Times стало известно о поставках бесплатного топлива для нужд боевиков: "Россия спонсирует военные операции Талибана против НАТО в Афганистане через тайную программу отмывания прибыли от продажи топлива. Российские разведслужбы направляют бензовозы в Афганистан через границу с Узбекистаном в Хайратоне откуда они бесплатно доставляются подставным компаниям, действующим от имени Талибана".

Москва, кроме получения стратегических преимуществ от такого сотрудничества, имеет еще и сиюминутный "профит".

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Во-первых, у стран Средней Азии, имеющих общую границу с Афганистаном, в случае проведения не согласованной с Кремлем политики, могут возникнуть критические проблемы с южного направления, что создает мощнейший рычаг давления на них. Кроме того, РФ установив тесные контакты с Талибаном вплоть до создания у них зависимости от такого сотрудничества, имеет возможность создавать перманентные очаги напряженности в приграничных к Афганистану районах Китая, Индии, Пакистана и Ирана, хотя наиболее важнейшим результатом безусловно является возможность "торга" с США.

Во-вторых, The Times не учитывает, что топливо не бесплатное, ведь по самым скромным подсчетам, из Афганистана в Россию под контролем российских спецслужб транзитом через Таджикистан проходит до 400 тонн героина в год на приблизительную сумму в $60 млрд.

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Посему мало кого удивили три визита делегации Талибана (организация, признанная в РФ террористической) в Москву, а значимым результатом "сотрудничества" стало общее нарастание напряженности в Афганистане. Последний пример - взрыв бомбы в дипломатическом квартале афганской столицы, поблизости от одного из зданий министерства национальной обороны Афганистана, в результате чего, по меньшей мере, 34 человека погибли, а 65 человек – ранены.

Таким образом, можно утверждать, что процесс формирования связки Кремль-Талибан можно считать фактически завершенным, а у Москвы появились "новые друзья" наряду с Венесуэлой, Сирией и им подобными, что позволит России придать дополнительный вес в переговорах с Западом. Да, история иногда имеет удивительные формы, именно поэтому воины-интернационалисты, воевавшие с талибами конечно немного повозмущались, увидев их в Кремле, но перестали – ведь если стране надо…та же формула работает и в отношении Украины.

* "Талибан" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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