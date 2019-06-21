При всей кажущейся странности заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, потребовавшего дополнительных доказательств от следственной комиссии относительно вины России в крушении МН-17, его поведение вполне объяснимо.

Жаль, конечно, что в Юго-Восточной Азии появился свой М.Земан но, как и в чешском варианте, чего не сделаешь ради бизнеса и признания.

Действительно, сотворив локальное экономическое чудо, Малайзия озаботилась вооружением собственной армии и в качестве одного из базовых партнеров была выбрана Россия, причем по очень веской причине: осуществлять обмен достаточно совершенного оружия на малазийское, не очень кстати качественное, пальмовое масло мало кто согласится. Ведь Кремлю в условиях санкций уже не до сантиментов – своих граждан хоть пальмовым маслом, но накормить все-таки надо.

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Стоит отметить, что Малайзия стала первой страной в регионе, заключившей контракт на поставку российской военной техники. По состоянию на сегодня государство купило и ведет переговоры о покупке различных модификаций Су-30 и МиГ-29, учебно-боевых самолетов Як-130, боевых вертолетов и управляемых ракет средней дальности класса „воздух-воздух” РВВ-АЭ, противотанковых ракетных комплексов „Метис-М”, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) малого радиуса действия „Игла” и автоматов АК-101 калибра 5,56 мм.

В этом контексте интересно, что именно „Рособоронэкспорт” взял на себя подготовку и запуск на Международную космическую станцию первого ангкасавана - малайзийского космонавта (в октябре 2007 года Шейх Музафар Шукор пробыл в космосе 11 дней).

После усиления антрироссийских санкций со стороны Запада – сотрудничество только укрепилось. Так, лишенная возможности покупать качественное европейское оборудование, РФ существенно активизировала его закупку в Малайзии, в частности, в структуре двухсторонней торговли статья: машины, оборудование и транспортные средства занимает 65,57%!!! от всего объема импорта. Поставки пальмового масла в больших объёмах естественно не прерывались.

Нельзя утверждать, что Россия критический импортер для Малайзии, поскольку экономика этой страны в достаточной степени сильная и диверсифицирована, но – продавать не пользующиеся спросом на мировом рынке товары, да еще и в больших количествах, это очень важно для любого государства.

Другой важнейшей предтечей данного заявления является психология. Если немного углубиться в историю – Малайзия это один из новых „азиатских тигров”, а одним из главных „отцов” малазийских реформ является именно М.Мохаммад, который с перерывами возглавляет страну с 1981 года. Как и любой человек добившийся в своей стране всего он, в старости, (10 июля 2019 г. ему исполнится 94 года), озабочен всего лишь одним – войти в мировую историю, а с этим есть проблема - Ли Куан Ю гораздо более известный в мире. Именно этим, кстати, объясняются постоянно возникающие трения между Малайзией и Сингапуром. Нобелевскую премию мира, на которую М.Мохаммад по слухам номинировался в 2007 году, получил А.Гор, а это очень серьезный удар по самолюбию для „лидера нации”. „Собирателя земель”, кстати, не напоминает?

Именно желание самореализоваться на международном уровне осознанно или нет периодически приводит к заявлениям М.Мохаммада формата „полный трэш”, которые являются по-своему яркими и запоминающимися.

Из длинного их ряда, особенно стоит отметить два из них:

- Сегодня евреи правят миром по доверенности. Они заставляют других бороться и умирать за них. Они изобрели социализм, коммунизм, права человека и демократию, но их преследование объявляется неправильным, потому что они имеют равные права с другими. Поэтому они уже получили контроль над наиболее могущественными странами. А они, это крошечное сообщество, фактически стали мировой державой (сделано в 2003 г. в ходе саммита Организации исламского сотрудничества);

- террористические акты 11 сентября 2001 года организовали не мусульмане, а спецслужбы и правительство США (2014 г.).

Так что недавнее заявление о крушении МН17 по большому счету не очень и неожиданное, оно находится в достаточно длинном списке подобных. Цель? В первую очередь такая же, как и у М.Земана – запоминаемость, ведь действительно, все ли вспомнят главу Словакии, а его знают многие. Тем более, что заявления такого формата делать легко. С одной стороны - ну не разобрался человек, а другой… Кремлевским друзьям – угодил.

Вместе с тем, заявление премьер-министра Малайзии прямо противоположно позиции США в лице К.Волкера, который призвал РФ сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН № 2166 от 2014 года, а также потребовал от России гарантий, что все обвиняемые предстанут перед лицом правосудия. Это доставляет М.Мохаммаду дополнительное удовлетворение, как и любому антиамериканисту.

Складывается впечатление, что довольно пожилой человек путает себя и страну. В связи с этим, со стороны обвинения в качестве разъяснений с самого начала должен последовать вопрос: это Ваше личное мнение, г-н Мохаммад, или официальная позиция государства Малайзия?

Вместе с тем, как бы не разворачивались дальнейшие события, данное заявление, безусловно, сыграло на руку убийцам в Кремле. И, несомненно, будет ими использовано в пропагандистских операциях и на внешнем и, особенно, внутреннем информационных рынках.

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