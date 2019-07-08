Только очень наивный человек в состоянии поверить в прочность и искренность российско-турецкой дружбы, ведь две, хотя и в прошлом, империи имеют колоссальное расхождение национальных интересов, что делает возможным заключение только ситуативных, причем кратковременных союзов.

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Именно такая ситуация возникла после начала войны в Сирии, когда две страны просто вынуждены были отложить на время решение более значимых проблем для установления хрупкого баланса в регионе. Правда, Анкара не забыла, как именно "завязалась" такая дружба, а именно "кнут" применённый к ней с российской стороны, в виде бомбежек Россией туркманов, являющихся родственными туркам нацией, фактической организацией Кремлем потока сирийских мигрантов в Европу с основным его трафиком через Турцию и, конечно, всестороннюю поддержку курдов. Москва, конечно, предоставила и "пряник" в виде Турецкого потока и не несущих расходов для Анкары строительства атомной станции Аккую, но это, безусловно, не компенсировало возникшие у Турции проблемы и расходы.

Сегодня, несмотря на кажущуюся незначительность расхождений в российско-турецких отношениях, покупку С-400 и.т.д. ситуация стремительно меняется, что может привести к росту напряжения как в двухстороннем плане, так и обострению обстановки в регионе в целом т.к интересы двух стран очень жестко пересеклись по следующим направлениям:

Ливия

Изначально целью "ливийского" направления работы Кремля было создание подконтрольного Кремлю правительства, которое было бы в состоянии установить свою власть над частью, а лучше – всей территорией Ливии. Следует учитывать, что на сегодня в этой стране сформировались два "центра силы": в Триполи находится признанное ООН и мировым сообществом правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем которое получило поддержку стран Запада и, прежде всего, Турции и Катара, а в Тобруке - "Палата представителей Ливии" с фактическим главой – командиром "Ливийской национальной армии" Халифом Хафтаром, который находится под покровительством Москвы.

Еще летом 2016 года этот "полевой командир", некогда получивший военное образование в СССР, побывал в Москве, где встретился с С.Лавровым и С.Шойгу, затем, 11 января 2017 года, поднялся на борт авианосца "Адмирал Кузнецов" и вновь пообщался с Шойгу - уже по видеосвязи.

В апреле нынешнего года Х.Хафтар при полной, хотя и тайной поддержке Кремля начал наступление на Триполи с целью победить в гражданской войне, но…столкнулся с упорным и эффективным сопротивлением правительственных сил, которым, в числе прочего, удалось отбить у Х.Хафтара город Гарьян, лежащий в 75 километрах к югу от Триполи.

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Таким образом, результатом этой комбинации стало полное отсутствие каких-либо достижений, что привело к необходимости переформатирования планов, а основной целью Москвы стала Турция, как страна "мешающая процессу объединения Ливии".

Так, Х.Хафтар утверждает, что "ливийская территория находится под турецким вторжением", а в отношении Анкары прозвучали вполне реальные угрозы: "Турецкие цели в Ливии - враждебные цели", а "армейское командование" отдало приказ "нацеливаться на турецкие корабли в ливийских территориальных водах, схватить всех турецких граждан в Ливии, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов".

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Хавтар не шутит – с 1 июля 2019 г. "Ливийская национальная армия" начала бомбардировки с воздуха целей в Триполи, причем уже совершила воинское преступление атаковав центр беженцев, что привело к десяткам погибших (друзья Кремля, что можно ожидать). Не вызывает никаких сомнений, что "неофициальную войну" Турции Х.Хафтар даже теоретически не стал бы объявлять без консультаций с Кремлем, причем данные заявления появились совершенно синхронно с обострением ситуации в сирийском Идлибе.

Идлиб

Существенно не углубляясь в историю данного вопроса необходимо отметить, что Россия и Турция считают этот сирийский регион "своим", что приводит к разной трактовке обозначения вооруженных подразделений, контролирующих провинцию. Запад и Турция считают их умеренной оппозицией, а Россия – террористами.

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Сочинские договоренности по данному вопросу давно и безнадежно провалены, российские ВКС вновь начали бомбардировки провинции с одновременным началом информационной компании по обвинению Турции в срыве миротворческого процесса. Анализируя публикации в СМИ по итогам телефонного разговора 30 мая 2019 г. президентов двух стран стоит отметить, что договориться о прекращении огня в Идлибе не удалось, хотя Эрдоган и просил Путина об этом.

Убийца "турецкого потока"

Россия крайне болезненно воспринимает любую конкуренцию на энергетическом рынке и в этом контексте ситуация с запуском Трансанатолийского трубопровода (TANAP) для поставок азербайджанского газа в Европу для Кремля гораздо более болезненный удар чем кажется на первый взгляд.

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Все дело в турецком законодательстве. Любые объёмы газа, попадающие на территорию Турции, становятся турецкими (одной из газовых компаний, чаще всего Botaş) и возвращаются поставщику только за пределами этой страны. Суть происходящего уже заметили? В случае наличия в ветке транзита только одного "Турецкого потока", потенциальному экспортеру газа в Европе необходимо иметь дело с "Газпромом" который на границе с Турцией топливо сначала продал, а потом его же купил. Наличие TANAP склоняет чашу весов в сторону Анкары т.к. у нее появляются значительные излишки "смешанного" российского и азербайджанского газа (не забываем также о сжиженном газе и дружбе Турции с Катаром) который она сама может реализовывать на экспорт.

Причем, повторить "фокус" с Украиной в отношении Турции Москва позволить себе не может. Во-первых "Турецкий поток" обошелся в $7 млрд., во-вторых "Газпром" и так стремительно утрачивает газовый рынок, а бюджет РФ чем-то наполнять все же надо.

Нельзя утверждать, что "дружба" Москвы и Анкары закончилась, ее никогда и не было, а вот чего следует ожидать точно это попыток Кремля принудить Турцию к "миру", по другому они просто не могут, что вряд ли приведет к открытому конфликту, но существенно обострит безопасность в регионе.

Это русский национальный вид спорта - забег по граблям, желательно по кругу. Стоит так же запастись попкорном в ожидании возобновления новых сезонов сериалов "ятаган в спину" и "турецкие помидоры" - будет нескучно. И да, в свете "Лошарика" и сериала "Чернобыль" - строительство АЭС Аккую контролируется независимыми экспертами должным образом?

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